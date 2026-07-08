胡志明市稳居国际游客首选目的地

2026年上半年，胡志明市旅游服务收入超过19.13万亿越盾，同比增长10%。这一成果得益于该市旅游业持续推出旅游刺激政策，特别是持续保持对国际游客的吸引力。

2026年上半年，胡志明市旅游服务收入超过19.13万亿越盾，同比增长10%。这一成果得益于该市旅游业持续推出旅游刺激政策，特别是持续保持对国际游客的吸引力。



仅2026年6月，胡志明市的旅游服务收入达4.14万亿越盾，环比增长29.4%，同比增长29.1%。住宿和餐饮收入达21.53万亿越盾，环比增长8.8%，同比增长21.6%；上半年住宿和餐饮收入累计达119.3万亿越盾，同比增长14.3%。客运量达2.83亿人次，增长8.3%。



胡志明市旅游局称，收入增长主要得益于国际客源市场强劲复苏和游客消费水平的提高。2026年上半年，国际游客量增长近50%，该群体带来的收入增长超过60%，彰显了推广活动和旅游产品多元化的成效。胡志明市继续保持作为全国领先旅游中心之一的地位，尤其是在国际游客细分市场。



国际游客参观胡志明市著名的历史景点统一宫。图自越通社

西贡旅游总公司副总经理武英才表示，国际游客对文化、艺术产品的体验需求日益增加，为夜间经济发展创造了条件，同时也促进了住宿、餐饮、购物和娱乐方面的消费。他认为，拓展文化和遗产空间将有助于打造综合体验，提升目的地的吸引力。



根据安可达（Agoda ）平台2026年前5个月的数据，中国游客对越南住宿设施的搜索量同比增长164%，增速领先。印度尼西亚、菲律宾、泰国和波兰也属于快速增长市场之列。



胡志明市旅游局副局长黎张贤和表示，经过一年的合并调整，胡志明市正逐步形成都市、海洋、自然和度假相结合的新目的地面貌。除了市内观光、MICE旅游、购物和美食等传统产品外，该市还新增了滨海区域、生态区、手工艺村以及文化历史空间，为发展多元价值旅游生态系统创造了条件。（完）