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胡志明市确立三大战略支柱：绿色转型、数字化转型、改革创新

胡志明市正步入一个新发展阶段，要求增长不仅要快，还必须与环境质量和可持续性挂钩。其中，绿色转型是继续巩固其作为全国经济火车头地位的重要议题之一。
绿色转型是继续巩固胡志明市作为全国经济火车头地位的重要议题之一。图自nhandan.vn

然而，要按预期发展，需要破解机制、金融和基础设施等方面的诸多瓶颈，才能使绿色转型真正成为这座拥有超过1400万人口的超大城市的新增长动力。 

来自实践的要求 

在气候变化日益严峻的背景下，绿色发展的压力对胡志明市——这个全国最大的经济中心、贡献约三分之一国家财政预算的城市——来说变得更加清晰。 

Saigon Co.op副总经理阮玉胜表示，尽管为满足绿色和ESG标准投入的成本巨大，该单位仍承诺与绿色企业并肩合作，将优质产品带给消费者。 

MEBI FARM公司总经理林翠爱表示，企业花了长达10年的时间，才建立起远离居民区的绿色、清洁、循环的养殖模式。 

然而，对许多领域而言，绿色转型仍是一个难题。合并后的胡志明市拥有超过1400万人口，约1140万辆摩托车和130万辆汽车。庞大的车辆数量对基础设施和空气质量造成了巨大压力，每年向环境排放约1300万吨二氧化碳。 

同样，在能源领域，迄今为止，该市已安装了22355套屋顶太阳能发电系统，总装机容量约为1832兆瓦峰值。 

发挥潜力以实现有效绿色转型


胡志明市人民委员会副主席裴明盛表示，该市2025至2030年任期党代会决议确定了三大战略支柱，即绿色转型、数字化转型和改革创新。 

该市还通过多项行动计划将其具体化，其中包括《2026至2030年阶段空气污染控制和质量管理行动计划及2045年愿景》。 

胡志明市发展研究院副院长范平安建议，该市需要尽快在芹蒢、昆岛划定低排放区，并在中心城区按适当路线图逐步实施。 

从区域发展战略角度看，胡志明市发展研究院硕士胡阮泰宝认为，在行政边界重组后，胡志明市在土地基金、跨区域基础设施和海洋生态系统方面拥有了优势，这将为发展碳中和工业区、绿色物流、绿色金融、可再生能源和绿色水运创造条件。 

胡志明市企业协会主席阮玉和说，该市的绿色转型画卷正走向深入，政府和企业的实施更加实质性，而非像以前那样流于形式运动。 

胡志明市的绿色转型已不再是口号，而是进入了行动阶段。如果能善用这一时机，绿色转型不仅将帮助该市解决环境问题，还将开启一个基于创新、清洁技术和民众生活质量的新增长周期。（完）

报道/越通社

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