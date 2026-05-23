胡志明市确立三大战略支柱：绿色转型、数字化转型、改革创新

胡志明市正步入一个新发展阶段，要求增长不仅要快，还必须与环境质量和可持续性挂钩。其中，绿色转型是继续巩固其作为全国经济火车头地位的重要议题之一。

然而，要按预期发展，需要破解机制、金融和基础设施等方面的诸多瓶颈，才能使绿色转型真正成为这座拥有超过1400万人口的超大城市的新增长动力。



来自实践的要求



在气候变化日益严峻的背景下，绿色发展的压力对胡志明市——这个全国最大的经济中心、贡献约三分之一国家财政预算的城市——来说变得更加清晰。



Saigon Co.op副总经理阮玉胜表示，尽管为满足绿色和ESG标准投入的成本巨大，该单位仍承诺与绿色企业并肩合作，将优质产品带给消费者。



MEBI FARM公司总经理林翠爱表示，企业花了长达10年的时间，才建立起远离居民区的绿色、清洁、循环的养殖模式。



然而，对许多领域而言，绿色转型仍是一个难题。合并后的胡志明市拥有超过1400万人口，约1140万辆摩托车和130万辆汽车。庞大的车辆数量对基础设施和空气质量造成了巨大压力，每年向环境排放约1300万吨二氧化碳。



同样，在能源领域，迄今为止，该市已安装了22355套屋顶太阳能发电系统，总装机容量约为1832兆瓦峰值。



发挥潜力以实现有效绿色转型



胡志明市人民委员会副主席裴明盛表示，该市2025至2030年任期党代会决议确定了三大战略支柱，即绿色转型、数字化转型和改革创新。



该市还通过多项行动计划将其具体化，其中包括《2026至2030年阶段空气污染控制和质量管理行动计划及2045年愿景》。



胡志明市发展研究院副院长范平安建议，该市需要尽快在芹蒢、昆岛划定低排放区，并在中心城区按适当路线图逐步实施。



从区域发展战略角度看，胡志明市发展研究院硕士胡阮泰宝认为，在行政边界重组后，胡志明市在土地基金、跨区域基础设施和海洋生态系统方面拥有了优势，这将为发展碳中和工业区、绿色物流、绿色金融、可再生能源和绿色水运创造条件。



胡志明市企业协会主席阮玉和说，该市的绿色转型画卷正走向深入，政府和企业的实施更加实质性，而非像以前那样流于形式运动。



胡志明市的绿色转型已不再是口号，而是进入了行动阶段。如果能善用这一时机，绿色转型不仅将帮助该市解决环境问题，还将开启一个基于创新、清洁技术和民众生活质量的新增长周期。（完）