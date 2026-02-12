胡志明市旅游业实现转型与突破的“黄金时机”

越南旅游业正迈入新的增长周期。近期，胡志明市大力推进多项具有特殊性质的体制机制和政策，为行业龙头企业拓展发展空间、开展突破性探索创造了有利条件。旅行企业界认为，这是实现转型升级、取得突破并迈向2035年战略发展愿景的“黄金时机”。

越南旅游业正迈入新的增长周期。近期，胡志明市大力推进多项具有特殊性质的体制机制和政策，为行业龙头企业拓展发展空间、开展突破性探索创造了有利条件。旅行企业界认为，这是实现转型升级、取得突破并迈向2035年战略发展愿景的“黄金时机”。



国会于2023年通过关于试点实施若干特殊机制和政策以推动胡志明市发展的第98号决定（98/2023/QH15），以及随后对该决议作出修订和补充的第260号决议，被认为不仅是政策的延续，更体现了发展思维的创新，即从“管理型”向“发展型治理模式”转变。这些决议的核心不在于优惠政策本身，而在于赋权与责任并重，为包括旅游业在内的各行业、各领域主动实现转型、应对日益激烈的竞争创造有利条件。



在此背景下，转型不仅局限于数字化转型或绿色转型，更要求在治理理念、组织模式、价值创造方式以及企业在生态系统中的角色等方面实现全面转变。旅游领域的龙头企业被视为引领市场发展的重要力量，在打造胡志明市特色旅游产品方面发挥着关键作用，涵盖文化、历史、美食旅游、水上旅游以及会奖旅游等领域。

面对新形势提出的要求与挑战，企业界代表认为，有必要对现行发展模式进行全面审视，确立面向2035年的长期战略愿景，使之与党、国家及胡志明市关于企业在重点经济产业中发挥作用的总体方向相契合。既定目标是实现全面转型，推动实质性突破，迈向可持续增长。



专家指出，未来一段时期，旅游和旅行企业应将治理视为具有革命性的关键支柱，主动推进结构性调整，果断剥离低效投资领域，同时加快以数字平台为基础的治理模式，发展具备国际融合能力的高素质人力资源，紧密跟从革新精神，为管理人员队伍和劳动力注入动力。



有效落实各项特殊机制和政策，将为胡志明市旅游业打开更大的发展空间。值得关注的是，胡志明市人民议会通过关于支持吸引旅游团队前来参加会议、研讨会、展览并结合观光旅游的政策的第62号决议（62/2025/NQ-HĐND），被视为体现城市先行先试和创新精神的重要举措，有助于提升服务质量和目的地信誉，特别是在会奖旅游领域。



在全球旅游趋势快速变化的背景下，游客日益重视体验化、个性化，并在整个行程中广泛使用数字平台。胡志明市旅游业正加快在旅游推广和促进工作中应用科技、数据和人工智能。值得一提的是，重点客源市场监测与预测系统——HCMC Global Traveler Barometer 的实施，使旅游部门能够及早掌握游客需求和行为变化。与此同时，旅游推广活动将持续在传统渠道和数字化渠道上提升内容质量，旨在打造城市旅游品牌价值，并增强胡志明市旅游的整体吸引力。（完）