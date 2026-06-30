胡志明市推动绿色产品、绿色消费

胡志明市正致力于使绿色产品更加普及、更易获取且价格更加合理，让“绿色消费”逐步成为民众的日常选择。

为实现这一目标，该市出台了多项扶持政策，重点减轻企业和商户的初期投资成本压力。通过贸易促进、供需对接、电子商务发展、非现金支付、节能、循环经济和工业鼓励等计划，企业得以逐步应用与其经营规模相适应的环境—社会—治理（ESG）标准。

胡志明市市民优先选择绿色、安全的产品。图自越通社

据胡志明市工贸局贸易管理处副处长丁仲强介绍，该市的理念是不给企业增加额外成本负担，而是集中力量支持、鼓励和陪伴，使ESG标准的实施按照适当、有效、务实的路线图推进。近期，市工贸局已与各行业、地方和协会配合，开展了多项推动绿色消费的模式和倡议，如“负责任绿标”计划、商品溯源、减少塑料垃圾、鼓励在超市系统、购物中心、便利店和传统市场使用环保包装和节能等。目前该计划已吸引12个大型分销系统参与；全市超过70%的生鲜产品供应商已积极响应实施。全市共有5400多种产品注册参与，其中超过4900种产品被确认为达到“负责任绿标”标准，显示了该模式日益扩大的影响力。