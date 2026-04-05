胡志明市推出多项优惠 激发节假日与暑假出游热

2026年4月初，胡志明市许多旅游企业已推出系列丰富的旅游线路，迎接雄王祭祖日、南方解放日、国际劳动节以及2026年暑假客流。这些产品不仅提供大幅度优惠折扣，还通过加强胡志明市与各地之间的旅游联动，提升游客体验感。

2026年4月初，胡志明市许多旅游企业已推出系列丰富的旅游线路，迎接雄王祭祖日、南方解放日、国际劳动节以及2026年暑假客流。这些产品不仅提供大幅度优惠折扣，还通过加强胡志明市与各地之间的旅游联动，提升游客体验感。



提供高达50%的折扣



把握游客消费偏好以及2026年旅游市场需求刺激的机遇，胡志明市各家旅游企业纷纷推出新旅游线路、服务套餐和优惠政策，对雄王祭祖日、南方解放日、国际劳动节及2026年夏季假期的旅游产品提供最高达50%的折扣优惠。特别是，许多旅游企业还与航空公司合作，推出多种一站式套餐产品，以丰富游客选择。

体验各地文化与生态特色



在开发和创新国内旅游产品方面，西贡旅游总公司（Saigontourist）董事长阮氏映花表示，该公司正不断努力推动产品多元化，拓展旅游空间，推动旅游业可持续发展并与各地方文化与生态特色相结合。



在全球和越南旅游业从“目的地”向“体验生态系统”迅速转型的背景下，胡志明市等中心城市的角色也正在发生深刻变化。