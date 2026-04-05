旅游
胡志明市推出多项优惠 激发节假日与暑假出游热
2026年4月初，胡志明市许多旅游企业已推出系列丰富的旅游线路，迎接雄王祭祖日、南方解放日、国际劳动节以及2026年暑假客流。这些产品不仅提供大幅度优惠折扣，还通过加强胡志明市与各地之间的旅游联动，提升游客体验感。
提供高达50%的折扣
把握游客消费偏好以及2026年旅游市场需求刺激的机遇，胡志明市各家旅游企业纷纷推出新旅游线路、服务套餐和优惠政策，对雄王祭祖日、南方解放日、国际劳动节及2026年夏季假期的旅游产品提供最高达50%的折扣优惠。特别是，许多旅游企业还与航空公司合作，推出多种一站式套餐产品，以丰富游客选择。
值得一提的是，越南旅游传媒股份公司推出“海岛—遗产”国内游产品，覆盖全国不同目的地，价格区间为每位游客30万至739.9万越盾。与此同时，其出境游产品涵盖东南亚和东北亚线路，价格“可与国内游竞争”，约为每位游客749万至1249.9万越盾。
在旅游产品设计方面，越南旅游传媒股份公司副总经理范英宇表示，该公司已提高公路游、铁路游及短途线路的比重，并推出“提前预订—锁定价格”的产品，让游客与企业均能够主动应对成本波动。
体验各地文化与生态特色
在开发和创新国内旅游产品方面，西贡旅游总公司（Saigontourist）董事长阮氏映花表示，该公司正不断努力推动产品多元化，拓展旅游空间，推动旅游业可持续发展并与各地方文化与生态特色相结合。
在全球和越南旅游业从“目的地”向“体验生态系统”迅速转型的背景下，胡志明市等中心城市的角色也正在发生深刻变化。
胡志明市人民委员会副主席阮功荣强调，胡志明市正朝着新的定位发力迈进：成为连接各旅游目的地、引导客流并塑造国家旅游市场的枢纽。未来阶段，在新的发展基础上，该市将继续推动旅游业向纵深发展，突出本土特色，大力推进数字化转型，释放创新动能，同时加强与各地联动，打造更具附加值的旅游线路等。
文化体育与旅游部部长阮文雄指出，胡志明市始终占据重要位置，是重要的增长极、对外交流门户、服务中心、会展中心与创新中心，同时也是一个富有文化底蕴的旅游目的地。该市设立并努力实现2026年接待国际游客1100万人次、国内游客5000万人次的目标。这不仅是单纯的增长成果，更体现胡志明市作为旅游目的地所具备的强大吸引力、发展动能与辐射带动能力。（完）