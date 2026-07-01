胡志明市巩固越南旅游门户地位

作为越南重要的旅游门户之一的胡志明市以独具特色的文化体验吸引着国内外游客，展现出别具一格的城市魅力。除优美的自然风光外，这座城市还凭借现代、充满活力的都市气息吸引游客，着力打造多元联动、循环体验的旅游发展模式。

作为越南重要的旅游门户之一的胡志明市以独具特色的文化体验吸引着国内外游客，展现出别具一格的城市魅力。除优美的自然风光外，这座城市还凭借现代、充满活力的都市气息吸引游客，着力打造多元联动、循环体验的旅游发展模式。



据胡志明市旅游局介绍，2026年上半年，全市旅游业的一大亮点是不断丰富旅游产品供给，拓展旅游发展空间。受此带动，旅游收入增速高于游客数量增速，反映出旅游市场正逐步向高消费客群转型，进一步提升了旅游产业附加值。统计数据显示，2026年上半年，胡志明市旅游总收入预计接近214万亿越盾，同比增长63%以上，完成全年目标的近65%。根据数字旅游平台Agoda最新发布的数据，胡志明市稳居越南游客搜索量前三大热门旅游目的地，同时凭借丰富多样的美食、充满活力的夜生活以及繁华的购物环境，持续吸引国内外游客。

西贡龙屋港（现胡志明博物馆胡志明市分馆）。115年前，胡志明主席正是从这里踏上寻求救国道路的征程。图自越通社



胡志明市旅游局局长范辉平表示，胡志明市旅游业仍具有广阔的发展空间。过去，不少居民周末消费流向周边地区，而如今，这部分消费完全有望留在市内，实现区域内消费循环。



安可达（Agoda）越南国家总监武玉林表示，国际市场旅游搜索热度持续攀升，再次印证了包括胡志明市在内的越南旅游目的地对地区及全球游客的综合吸引力。越南拥有完善、多元的旅游生态体系，既有现代化都市，也有悠久的历史文化和壮丽的自然景观，能够满足不同游客的多样化需求。安可达将继续发挥数字化平台优势，成为连接游客与越南本地旅游资源的智能桥梁，陪伴游客深入探索越南独特的旅游体验。 胡志明市旅游局局长范辉平表示，胡志明市旅游业仍具有广阔的发展空间。过去，不少居民周末消费流向周边地区，而如今，这部分消费完全有望留在市内，实现区域内消费循环。安可达（Agoda）越南国家总监武玉林表示，国际市场旅游搜索热度持续攀升，再次印证了包括胡志明市在内的越南旅游目的地对地区及全球游客的综合吸引力。越南拥有完善、多元的旅游生态体系，既有现代化都市，也有悠久的历史文化和壮丽的自然景观，能够满足不同游客的多样化需求。安可达将继续发挥数字化平台优势，成为连接游客与越南本地旅游资源的智能桥梁，陪伴游客深入探索越南独特的旅游体验。

胡志明市中央邮局是胡志明市最受国际游客欢迎的著名旅游景点之一。图自越通社



在胡志明市致力实现两位数经济增长目标的背景下，旅游业被确定为带动服务业、商贸和消费增长的重要动力之一。2026年下半年，胡志明市旅游局将继续重点推进《到2030年旅游业发展方案》的完善工作，举办第二十届胡志明市国际旅游博览会（ITE HCMC），研究制定鼓励旅游投资发展的相关政策，并持续开发高品质旅游产品。



与此同时，胡志明市旅游局还将继续与旅游、旅行企业携手，积极解决区域旅游目的地竞争加剧、运输及燃料成本波动、水路旅游基础设施不足、高素质人才短缺以及部分项目推进缓慢等问题，进一步提升城市旅游综合竞争力。（完）