胡志明市在2026年达沃斯世界经济论坛上推介越南国际金融中心

在全球各金融中心竞争日益激烈的背景下，胡志明市正以"后发但独特"的战略主动定位，将制度改革和创新作为核心竞争优势。 胡志明市人民委员会领导代表团出席在瑞士达沃斯举行的世界经济论坛（WEF）年会，进一步明确了这一愿景，并在论坛上推介位于胡志明市的越南国际金融中心（VIFC - HCMC）。

将VIFC-HCMC推向世界经济论坛舞台

应世界经济论坛总裁兼首席执行官博尔格·布伦德（Børge Brende）的邀请，以胡志明市人民委员会副主席黄原营为首的胡志明市人民委员会领导代表团出席了于1月19日至23日在达沃斯举行的第56届世界经济论坛年会。这是WEF首次直接向越南一个地方政府领导人发出邀请，体现了对胡志明市经济龙头作用的高度认可。

胡志明市代表团的活动围绕着高级别政策对话、推动创新领域双边合作、以及为VIFC-HCMC进行招商引资等三大支柱展开。

据观察人士评估，VIFC-HCMC在WEF论坛上亮相，彰显了胡志明市更深层次参与国际金融网络的决心。这不仅是一次形象推广活动，更是一份政策宣言，表达了制度准备程度，提升胡志明市在区域乃至全球经济-金融版图中地位。

黄原宮强调了胡志明市与巴地头顿省、平阳省合并后的新发展背景。这一新的经济-行政实体规模庞大，贡献了约全国总GRDP的四分之一和占全国财政预算总收入的三分之一。这一规模不仅创造了广阔的发展空间，也迫切要求一个具备巨大的金融中心来引导资金流、支持经济结构转型和提升竞争力。

在此背景下，市领导呼吁国内外合作伙伴，特别是金融机构、基础设施投资者、技术合作伙伴、教育机构以及国际专家团队紧密合作，共同参与VIFC-HCMC的建设和运营过程。

在1月21日举行的主题为"VIFC-HCMC：愿景与投资机遇"的工作午宴上，市人民委员会领导进一步阐述了在全球金融中心竞争与合作日益加深的背景下VIFC-HCMC的发展方向。 VIFC-HCMC的愿景是建设一个现代化、透明、一体化的金融-科技生态系统，其中科学-技术、数据、人工智能和金融科技被确定为关键支柱。胡志明市承诺通过系列清晰的行动计划将这一愿景具体化，同时扮演制度创建的合作伙伴角色，在整个实施过程中与企业界和投资者并肩前行。 加强拓展国际合作 据VIFC-HCMC代表透露，此次访问框架内，众多国际合作伙伴表达了关注与合作意愿，反映了市场对胡志明市国际金融中心日益增长的关注度。