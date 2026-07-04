胡志明市命名50周年：艺术演出暨3D Mapping光影秀精彩亮相

题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀开幕式上的3D Mapping光影作品。图自越通社

7月1日晚，题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀在胡志明市人民委员会所在地举行，拉开了纪念西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名50周年（1976年7月2日—2026年7月2日）系列活动的序幕。



越共中央候补委员、胡志明市人民委员会副主席阮孟强在活动上致开幕词时强调，西贡—嘉定市荣幸以胡志明主席名字命名五十年后，胡志明市从一个战后百废待兴的城市已发展成为越南全国重要的经济、金融、贸易、文化、科技和创新中心。每一座工程、桥梁、新城区、学校、医院等基础设施，无不彰显着这座以胡志明主席名字命名城市所秉持的活力、创新精神与人文情怀。



该活动于7月1日至2日晚举行，汇集了来自越南和法国团队创作的三部3D Mapping光影作品，分别为《大越回响》、《半世纪荣光——西贡脉动》和《奋发图强新纪元》。

题为 “创新与融合”的艺术演出暨3D Mapping光影秀在胡志明市人民委员会所在地举行。图/越通社