胡志明市传播都市旅游魅力

在行政区划合并后，胡志明市多中心的都市旅游发展空间得到扩展，形成了“海洋—都市—生态”的紧密对接。伴随旅游业强劲增长，海外越南人在吸引国际游客和推广这座充满活力与情义的城市方面的作用日益凸显。

据胡志明市旅游局的统计数据，在2026丙午年春节9天假期（2月14日至22日）期间，全市旅游收入达12.15万亿越盾，同比增长42.9%，接待游客432万人次，同比增长35%，其中国际游客17万人次，同比增长51.7%。值得关注的是，春节期间入境游客在观光体验文化、美食及跨区域旅游线路的需求显著增长，这一趋势契合胡志明市现代和创新型都市旅游发展的方向。

2025年，胡志明市接待国际游客近860万人次，同比增长40.3%，其中侨胞作出的贡献十分明显。该市力争到2030年努力建设成为亚洲领先的创新型旅游中心，并将旅游业发展与文化历史价值和特色产品深度融合。在这一战略中，发挥侨胞的“桥梁”作用被视为重要举措。



诸多侨胞协会通过文化交流活动激发旅游需求。旅居澳大利亚悉尼越南人、越澳文化交流组织（VACEO）的联合创始人丁氏明霞表示，每次返乡她都会体验城市新推出的旅游产品。与家乡保持密切联系，使她在澳大利亚举办文化交流活动时，能够以更真实、生动的素材介绍胡志明市的形象。

通过在悉尼各文化中心、学校和社区活动中开展的各项民族乐器演奏、传统服装秀以及越南风土人情形象推介会，胡志明市形象日益贴近当地民众。



当人们加深对越南文化的理解与喜爱后，便自然产生亲身到访体验的愿望，而胡志明市正是最具代表性的目的地之一。



凭借对本土文化和国际环境的了解，侨胞正成为推广胡志明市形象走向世界的有效“柔性桥梁”，助力提升国际游客数量，提升富有特色、融合创新的都市旅游地位。