胡志明市人民委员会主席阮文得：勇于先行先试 为国家注入增长动力

2026年是胡志明市的重大历史里程碑，纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）。值此之际，越通社记者就50年来该市所取得的成就对越共中央委员、市委副书记、人民委员会主席阮文得进行了专访。



胡志明市人民委员会主席阮文得表示，过去50年是一段充满自豪的历史征程。胡志明市弘扬革命传统，发扬坚韧不拔、活跃创新和情谊深厚的精神，坚持不懈地克服困难，实现了强劲突破。在经济、社会、国防、安全等各领域取得的全面成就，不仅深刻改变了城市面貌，更稳巩固了其作为全国经济龙头、增长极、金融贸易和科技创新的重要中心地位。



在经济方面，胡志明市在规模和质量上均实现了跨越式发展。从1976至1980年平均增速仅为0.91%的低起点起步，革新开放后该市实现了令人瞩目的腾飞，1991至1995年间增速达12.62%/年。到2025年，GRDP增长8.03%，贡献了全国约四分之一的GDP。仅2026年第一季度，增速就达到8.27%。经济结构向现代化方向转型，服务业占比超过52%。



特别是，胡志明市始终领跑全国吸引外资，累计吸引来自152个国家和地区的20259个项目，注册资金近1420亿美元。2026年上半年，该市吸引外资超过68亿美元，完成年度计划的62%。外资部门目前约占全社会固定资产投资总额的20%，占出口总额的50%以上。该市也是全国最大的国际经贸枢纽，同时是优质人力资源的培训和集聚中心。

胡志明市人民委员会主席阮文得发言。图自越通社

