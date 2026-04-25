胡志明市与河内跻身全球增长最快城市五强

越南凭借结构性优势脱颖而出



城市仍是全球经济的核心引擎。根据第一太平戴维斯对245个城市的分析，未来十年的增长将高度集中于亚洲，该地区汇聚了年轻人口、快速城市化和全球生产转移等基础要素。

值得注意的是，越南表现突出，胡志明市排名全球第二，河内排名第五，双双跻身全球增长最快城市行列。越南两大城市同时位列前茅，不仅反映了其强劲的增长潜力，也显示出越南在区域价值链中日益重要的作用。



据第一太平戴维斯东南亚地区董事总经理克里斯·马里奥特称，年轻人口优势正为区域内经济体创造强劲动力。与此同时，越南是生产向新兴市场转移中的突出目的地之一。然而，第一太平戴维斯指出，并非所有增长快的城市都能维持长期吸引力。关于城市韧性的指数报告显示，纽约、东京、伦敦、首尔等领先城市都有一个共同点，即能够平衡经济增长与生活质量。



第一太平戴维斯越南董事总经理尼尔·麦格雷戈评价：“越南拥有维持高速增长的所有动力，从基础设施、外国直接投资流入到国内需求。然而，决定性因素在于实施速度。”