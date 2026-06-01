胡志明市——科技创新中心

吸引科技投资资金的重要目的地

胡志明市创业生态系统持续发展，孕育越南3家科技“独角兽”企业 (VNG、MoMo 以及Sky Mavis)。图自企业官网

2025年，胡志明市创业生态系统持续发展，位列全球前110位，汇聚了全国近50%的初创企业，并孕育了越南3家科技“独角兽”企业。目前，该市拥有143家科技企业，约占全国总数的20%；全要素生产率对该市GRDP增长的贡献率达59%，其中科技对全要素生产率增长的贡献达到74%。

2025年科技奖颁奖仪式于2026年1月8日在胡志明市举行，表彰年度杰出技术产品与品牌。图自越通社

这是该市同步实施创业扶持政策、打造科技平台以及开展大规模人才培训的成果。该市拥有数十所高等院校、数百家科技组织和创新支持中介机构，以及众多现代化实验室。

在此基础上，胡志明市继续巩固其作为国内外科技投资资金重要目的地的地位。2025年，科技领域吸引投资近18亿美元，占FDI总额的22%，包括阿联酋G42、Viettel数据中心、CMC、SAP实验室等大型项目，以及英伟达、AMD、英特尔等集团的投资布局。这一结果显示了该市对全球科技资本日益增强的吸引力。

2026年4月14日，金融科技中心在胡志明市正式亮相。图自越通社 除了创业生态系统外，该市还形成了多个在招商引资、技术孵化、新技术试验及高素质人才培养等方面发挥引领作用的高科技和数字技术核心区。

经过20多年的发展，胡志明市高科技园区已成为该市及南部重点经济区的创新核心。该园区已形成充满活力的高科技生态系统，吸引了英特尔、三星、日本电产、捷普、索尼恩、赛诺菲、施耐德电气等众多科技巨头，以及160多个投资项目，总注册资本超过120亿美元。这里也是FPT、CMC、Datalogic等越南企业走向国际市场的重要平台。

2025年，胡志明市高科技园区高科技产品产值约达230亿美元；吸引投资总额4.165亿美元；出口总额达205.32亿美元。在吸引投资的同时，该园区还建立了研发、培训和高科技企业孵化中心，为培养高素质人力资源、支持企业技术创新以及推动“越南制造”（Make in Vietnam）产品商业化作出了积极贡献。

光中软件公园内的信息技术产品博物馆。图自越通社 学生们在光中软件公园举办的2025年 iTech展会上体验科技产品。图自越通社 位于光中软件公园的STEMZONE培训中心。图自越通社 位于光中软件公园的DIGI-TEXX公司（韩国独资）图自越通社

作为越南首个集中式信息技术园区，光中软件园经过25年的发展，已吸引27家投资者，形成了由120多家数字技术企业组成的产业生态，为国内市场及全球30多个国家提供650多种技术产品、服务和解决方案。园区最初仅以约2000亿越盾财政资金作为启动资金，便撬动了超过6.6万亿越盾的社会资本，相当于1越盾国家资金带动了24越盾以上的社会投资。光中软件园不仅是科技企业聚集地，还形成了创新生态体系以及企业、学校与研究机构之间的合作网络。园区内7所大学及多家技术培训机构每年为企业培养和输送3000多名技术人才。

发挥潜力与资源优势

进入新发展阶段，胡志明市明确提出，将强力转向以科技、创新和高素质人力资源为基础的增长模式。对研发、战略技术产业和创新体制的深度投资，被视为形成新竞争优势的重要支柱。

该市提出，到2030年，全社会研发投入占GRDP的2%至3%，其中社会资金占比超过60%；每年至少有40项市级科技项目完成验收，并部署至少50项新的科技任务。

该市还力争实现科技成果转化应用率达到60%以上；企业采用院校和研究机构科研成果的比例达到25%以上。同时，全要素生产率对GRDP增长的贡献率达到60%；在重点领域形成至少5个接近国际水平的应用研究与创新中心。

行政机器人帮助胡志明市民轻松、便捷地查询行政手续。图自越通社 为实现上述目标，该市确定集中部署跨学科重点研究项目，聚焦发展若干战略技术、核心平台及尖端科技产品。首先是关于数字化转型和智慧城市的研究项目组，旨在建设共享数字平台、基于数据的治理模式、网络安全解决方案以及数字产品体系。

图为：日本企业在胡志明市新顺加工出口区投资先进生产线。图自越通社 在工业技术与智能制造领域，重点研究半导体芯片设计、封装与测试技术，以及人工智能芯片、物联网芯片、工业机器人、自主机器人、无人驾驶设备、智能物流、先进制造生产线、新能源技术、先进材料和数字化生产平台。这是逐步掌握核心技术、提高国产化率并推动本市企业更深参与全球价值链的重要方向。

胡志明市国家大学国际大学生物技术实验室配备了许多现代化设备和机械。图自越通社 在医疗保健领域，该市聚焦开发和掌握生物医学、药学、数字医疗、精准医疗、个体化医疗、基因技术、智能医疗设备，以及应用于影像诊断和医疗数据分析的人工智能技术，旨在提升本市医疗体系能力，朝着疾病主动预防、早期发现、精准诊断和高效治疗方向发展。

胡志明市高科技农业区的兰花组织培养。图自《农业与环境报》 在城市农业领域，该市集中开发和应用符合都市农业特点的先进现代科技解决方案，以提高生产率、产品质量和附加值，减少环境污染并实现可持续发展。

胡志明市交警运行近2000个监控摄像头，以保障交通安全秩序。图自越通社 关于现代城市运行和适应气候变化的研究项目组，则重点聚焦防洪排涝与控潮、废弃物管理、环境监测、能源管理、绿色交通、城市物流，以及服务于实时模拟、预测和调度的数字孪生模型。对于这一面临巨大基础设施与环境压力的特大城市而言，该研究项目组具有重要意义。

依托科技、创新和数字化转型生态体系的坚实基础，得益于各项重大决议赋予的突破性机制，以及对科研实力和高素质人才资源的长期投资战略，胡志明市正逐步迈向东南亚领先科技创新中心的目标。（完）