胡志明主席诞辰136周年：胡伯伯救国征程中的广西印记

在胡志明主席为寻求救国之路而奔走的日子里，在中国进行革命活动的阶段对于他老人家的思想和救国道路的形成具有重要意义。



中国文化历史专家谢超德在接受越通社驻北京记者采访时表示，胡志明主席在中国有长期活动经历，与广西、广东、云南等多地有关。在此期间，他老人家一边进行革命活动，一边争取培训力量，为越南民族解放斗争运动建立基础。在越南革命运动尚处萌芽时期的背景下，爱国青年阮爱国必须在匮乏的条件下生活和活动，不断转移以躲避追捕，同时秘密动员、集结力量。



当时的广西是众多越侨和中国革命力量聚集的地方。在此地，胡志明主席与爱国组织建立联系，研究革命理论，了解中国革命运动的斗争经验，并将其运用于越南实践。在此期间，他老人家参与写报、编写宣传资料，传播民族解放思想，并参与为越南革命运动培训干部。胡志明主席还注重在越侨社群中建设团结，指导他们安全参与革命活动，同时推崇“革命必须依靠人民”、“一切为了民族独立”的观点。

在广西南洋客栈旧址展示的有关胡志明主席的照片。图自越通社



在谈及胡志明主席在广西柳州居住的经历时，南洋客栈旧址的讲解员李杰表示，在此地活动期间，他老人家创作了许多文学和诗歌作品，展现了在秘密活动条件下坚忍不拔的精神和克服困难的意志。之后，他老人家转移到广州活动，那里与组织政治、军事培训班、为越南革命培训骨干力量等重要活动相关。



谢超德先生认为，胡志明主席在中国的活动不仅对越南革命事业作出了重要贡献，也体现了越中两国人民历经多个历史时期形成和培育的传统友谊。胡志明主席在中国的足迹，被视为他老人家在救国征程中坚持不懈的精神、克服困难的意志和战略眼光的生动证明，同时也有助于深化越中友好关系。（完）