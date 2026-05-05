“胡伯伯在同胞心中”系列活动在越南各民族文化旅游村举行

越南各民族文化局消息，为纪念胡志明主席诞辰136周年，从5月3日至31日，题为“胡伯伯在同胞心中”的特色文化旅游系列活动将在越南各民族文化旅游村举行。



来自全国11个省市16个民族的100多名同胞参与。5月份在越南各民族文化旅游村举行的活动不仅是为了缅怀和感恩敬爱的胡志明主席，还将营造生动的文化交流空间，有助于加强民族大团结。



系列活动亮点纷呈，其中包括“难忘的靛蓝衣”活动，再现了太原省岱依族、侬族同胞重要的祈求平安、驱逐厄运仪式，反映了同胞们丰富的精神生活。

在越南各民族社区的“共同家园”里，将举行一系列特色的民歌民舞活动，包括“越北铭记胡伯伯”、“五月献礼敬胡伯伯”、“西原同胞感念胡伯伯”等节目，展现了各民族同胞对胡伯伯的深厚感情。



以“胡伯伯在同胞心中”为主题的图片展也是5月份文化旅游村系列活动的一个引人注目的亮点。展览介绍了约50幅关于胡志明主席生平与事业的珍贵资料图片，有助于教育传统，激发民族自豪感，特别是对年轻一代。



除了这些重大活动，5月份的系列活动还为游客带来了常在村里的各同胞团体丰富多彩、引人入胜的传统文化体验，如再现日常文化生活，参与民间游戏，体验传统手工艺等活动，在越南各民族文化旅游村描绘出一幅生动鲜明的各民族文化生活画卷。（完）