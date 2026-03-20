联合国教科文组织驻越代表：投资于人和文化是提升人民幸福感的关键

联合国于2012年6月将3月20日定为“国际幸福日”。2026年，越南继续以多项务实举措响应这一纪念日。值此之际，联合国教科文组织（UNESCO）驻越首席代表乔纳森·贝克（Jonathan Baker）接受了越通社记者的采访。

联合国于2012年6月将3月20日定为“国际幸福日”。2026年，越南继续以多项务实举措响应这一纪念日。值此之际，联合国教科文组织（UNESCO）驻越首席代表乔纳森·贝克（Jonathan Baker）接受了越通社记者的采访。



乔纳森·贝克表示，越南在提升人民幸福感方面取得了显著进步，这是因为越南不仅重视国家的整体发展，更注重人的可持续和全面发展。越南领导人不将国家仅仅视为一个地理概念，而是通过人民来认识国家，并始终强调支持人民的重要性。



越南提升幸福指数的成功核心在于大力投资于人。越南加大了对教育体系的财政投入，支持教师和学生。与此同时，越南也是世界上将文化视为发展重要组成部分的领先国家之一。对文化和民族特色的投资确实为越南人民带来了幸福感。



他还认为，一个积极的迹象是越南持续投资于文化、教育、科技和创新等领域。这一点在一系列重大政策方针中得到充分体现：从将科技和创新置于增长核心位置的第57号决议，到持续强调文化既是基础又是可持续发展动力的第80号决议。同时，关于教育的第71号决议和关于人民健康保障的第72号决议，通过提供更优质、更包容的教育以及更好的医疗保健和福利服务来增强人的能力。可以说，越南非常清楚哪些核心方面需要优先投入，以便在未来继续发展和前进。



越南逐步接近2045年高收入国家的目标。乔纳森·贝克认为，为保持增长势头，越南需要继续优先投资于教育、科技、创新和文化。他同时强调，联合国教科文组织将继续与越南并肩前行，保障可持续发展，同时促进科技与创新成果的公平分配，确保包括偏远地区在内的所有民众都能接触并受益于发展进程。（完）