联合国妇女署驻越首席代表：越南第十六届国会女性候选人比例高是积极信号

3月15日，越南全国近7900万选民参加投票，选举第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表。值此之际，越通社记者就这一对越南具有重要政治社会意义的事件，采访了联合国妇女署（UN Women ）驻越首席代表卡罗琳·尼亚马耶莫姆贝。

3月15日，越南全国近7900万选民参加投票，选举第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表。值此之际，越通社记者就这一对越南具有重要政治社会意义的事件，采访了联合国妇女署（UN Women ）驻越首席代表卡罗琳·尼亚马耶莫姆贝。



越南国家选举委员会于2026年2月底公布的864名第十六届国会代表候选人中，女性占比超过45%。对此，卡罗琳·尼亚马耶莫姆贝认为，这是一个非常令人鼓舞和积极的信号。这一比例也符合越南选举法的规定，该法要求正式候选人名单中女性至少占35%。她指出，这一数字反映了三个重要方面。



第一，女性自身有意愿且有能力参与决策过程，为国家繁荣贡献自身的视角和生活经验，推动法律的制定与实施。越南女性长期以来展现了坚韧不拔、克服挑战的能力，她们对国家发展的贡献日益凸显。



第二，众多女性候选人得到了家庭的支持，这表明越南社会意识正朝着积极方向转变：女性需要且应当在公共事务中发挥重要作用。在许多国家，关于领导层的性别偏见，以及社会期望女性须优先承担家庭责任的观念，常使女性对参政望而却步。因此，家庭和社区的支持意义重大。



第三，这也是越南在构建促进性别平等的法律政策框架方面付出巨大努力，以及对女性教育和能力发展进行长期投资的结果。这些因素共同为女性参与领导和决策营造了更为有利的环境。

从联合国妇女署的角度看，这一趋势肯定了越南女性在政治生活中日益提升的作用和地位，同时向年轻一代传递了一个重要信息：参政议政对女性而言是一条可行且值得鼓励的道路。

联合国妇女署（UN Women ）驻越首席代表卡罗琳·尼亚马耶莫姆贝。图自越通社

卡罗琳·尼亚马耶莫姆贝认为，当女性参政时，她们能够将自身视角、经验和现实生活带入决策过程。这直接有助于构建更包容、更敏锐、更高效的治理体系。



联合国妇女署的研究及全球议会数据显示，当女性得到实质性代表时，决策机构往往更关注与民众日常生活息息相关的议题，如医疗、教育、社会保障、法律面前人人平等和社区福利等。



在全球范围内，女性目前约占议会席位的26%。在越南，第十五届国会中女性代表约占代表总数的30%至31.6%，使越南跻身亚太地区女性代表比例较高的国家之列。

2025年12月9日，越南国会主席陈清敏在河内出席第十五届国会女性代表小组工作总结会议。图/越通社

