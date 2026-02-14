老街省开展多项精彩迎春活动



根据日程安排，从正月初五到正月中旬，游客将陆续体验各个民族具有代表性的礼仪与祭祀节日。



据老街省文化体育与旅游厅的消息，为庆祝2026年丙午春节，该省将举办约102场文化、体育、传统节日及旅游活动。系列活动将从2026年2月8日（即农历乙巳年腊月二十一）持续至2026年3月25日（即农历丙午年二月初七），旨在宣传推介老街省的形象、特色文化价值及代表性旅游产品。



其中，亮点是于2026年2月20日至3月8日在北河乡举行的“春季文化节”。凭借一系列极具吸引力、富有民族特色的文化、文艺、体育及旅游活动，此次艺术节有望吸引大量国内外游客前来领略这片“白色高原”的魅力。

“春季文化节”将带领游客走进传统水牛集市这一独具特色的原生态文化空间。这里保留着高原地区最具代表性的社区生活缩影。紧随其后的是一场在黄阿想官邸（Dinh thự Hoàng A Tưởng）展开的“溯源之旅”，游客可以尽情探索这座融合亚欧风格的宏伟建筑及其背后的传奇历史故事。

老街省在打造2026年丙午春节旅游产品方面正努力最大限度地发挥当地各族同胞的文化特色。该省将此视为开发特设旅游产品、创造生计并提高群众收入的无价资源，从而为实现2026年接待游客1128万人次的目标做出贡献。（完）