文化
老街省开展多项精彩迎春活动
老街省各旅游重点地区正陆续推出多项具有吸引力的新型旅游产品，并紧锣密鼓地完成各项准备工作，以迎接2026丙午年新春长假期间的大规模游客浪潮。
据数字旅游平台Agoda刚公布的“2026年新地平线”（New Horizons 2026）排行榜，老街省沙坝已跃升至首位，成为亚洲增长最快且最受国际游客青睐的目的地。这一结果显示出这座“云雾之城”在地区乃至国际旅游版图上日益强大的吸引力。
据预测，在 2026 年丙午春节期间，沙坝将继续成为吸引大量国内外游客的热门目的地。由于假期长，加之游客倾向于选择文化体验、自然风光及新春祭祀活动，沙坝的游客量预计将比平时大幅增长，并集中在正月初一至正月十五（元宵节）这一高峰时段。
根据日程安排，从正月初五到正月中旬，游客将陆续体验各个民族具有代表性的礼仪与祭祀节日。
据老街省文化体育与旅游厅的消息，为庆祝2026年丙午春节，该省将举办约102场文化、体育、传统节日及旅游活动。系列活动将从2026年2月8日（即农历乙巳年腊月二十一）持续至2026年3月25日（即农历丙午年二月初七），旨在宣传推介老街省的形象、特色文化价值及代表性旅游产品。
其中，亮点是于2026年2月20日至3月8日在北河乡举行的“春季文化节”。凭借一系列极具吸引力、富有民族特色的文化、文艺、体育及旅游活动，此次艺术节有望吸引大量国内外游客前来领略这片“白色高原”的魅力。