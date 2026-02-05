老挝外交部长：苏林总书记访老之旅具有重要的历史与战略意义

应老挝人民革命党中央委员会总书记、老挝人民民主共和国主席通伦·西苏里的邀请，越南共产党中央委员会总书记苏林将于2月5日率领越南高级代表团对老挝进行国事访问。在访问前夕，老挝外交部长通沙万·丰维汉在接受越通社驻老挝记者采访时强调，苏林总书记此访具有重要的历史与战略意义，进一步推动越老两国在各领域的全面合作。



通沙万·丰维汉表示，最重要的是，这是苏林总书记在越南共产党第十四次全国代表大会成功召开后进行的首次出访。在刚当选越南共产党第十四届中央委员会总书记后不久，苏林同志就选择老挝作为首访国家，这具有特别重要的意义。

不久前，老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里也在老挝人民革命党第十二次全国代表大会成功召开后立即对越南进行了国事访问。越老两党总书记在两国将关系提升为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”之后随即进行互访。这是新的亮点，因此具有非常重要的意义。



通沙万·丰维汉强调，两国最高领导人频繁会晤不仅体现了关系的活跃性，更清晰地反映了两国关系的特殊性，这种关系在世界上是“独一无二”的，有助于拉近距离，培育伟大的特殊友谊。这也将有助于两国年轻一代深刻理解老越关系的重要性和特殊性。



通沙万·丰维汉认为，此次老越关系升级为“伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接”，核心聚焦于发展，使其与这种特殊关系相匹配。



过去，老挝和越南之间的政治与国防安全关系始终保持着核心作用，为两国关系总体指明方向。未来，基于两国拥有的巨大潜力，老越需要大力推进经济社会合作发展。



另一方面，交通、能源、经贸、物流、旅游等各领域（包括投资项目）都需要协同联动，为两国增长注入动力。双边贸易额目前仍很有限，潜力远未释放，仅约30亿美元。两国需要落实高层领导人的指示，力争早日达到50亿美元，甚至更高的目标。



老挝外交部长特别强调，无论地区和国际形势如何复杂演变，老挝仍将始终坚定地与越南携手，共同发展，并取得圆满成功，造福两国人民，服务于各自国家的建设和发展事业。



通沙万·丰维汉说，老挝衷心感谢越南为其开辟出海通道所提供的支持和帮助。历史上，老挝是一个内陆国家，但如今老挝已经有了海港，这是非常值得骄傲和极为重要的交通基础设施。目前，老挝和越南正重点推进万象-河内高速公路和连接海港的铁路线的建设。（完）