绿豆熬糕——河城美食

提到河内，很多人都会想到绿豆熬糕（简称熬糕），这是河内很有名的一道特色美食。

以前，河内人常用熬糕来供奉佛祖和先祖，招待贵宾。一碟切成三角形的六瓣花状熬糕同一壶香喷喷的莲花茶双双成对的倩影，深深铭刻在人们的心坎里。

制作熬糕的主料是绿豆。想要做出最好吃的熬糕，需要选择豆仁黄绿色的小粒豆，而不用大粒黄仁的。配料是白糖、芝麻和草果等。如今，很多人用香草精代替草果，用糖蜜代替白糖。但风味最好还是用古法制作的。

制作流程：把发霉变色和虫蛀的豆粒捡出后，剩下的好豆碾成两半，放入冷水中浸泡6小时，把脱落浮起的豆皮撇除，换水淘洗干净，捞出放入少许盐，沥干下蒸锅蒸熟，出锅捣烂，捏成小球状，用刀削成薄片再次捣烂，这样反复数次直到豆面完全细腻。







这道美食的主料是绿豆，配料是白糖、芝麻、香精。





春节来临，越南人餐桌上不可缺少绿豆熬糕 。 春节来临，越南人餐桌上不可缺少绿豆熬糕 这道美食的主料是绿豆，配料是白糖、芝麻、香精。

草果加水煮沸，过滤去渣取液备用。白糖用冷水溶化煮沸，放凉倒入豆面，下锅加入草果液小火熬制，不停搅拌以免粘锅。熬到豆泥相对干燥即可出锅装碟，摊平撒上炒香芝麻。

绿豆熬糕的合格标准是色泽金黄惹眼，不粘碟也不粘手，口感滑腻清爽，有草果和炒芝麻的清香。

每个家庭按照自己的口味和喜好制作不同香味的熬糕，有的是草果味，有的是柚花味，有的是茉莉花味，各有千秋。

在微寒的天气品尝带有绿豆和草果或其他香味的熬糕，领略河城美食的诗情画意，令人心旷神悦。