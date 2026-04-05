绿色能源为资本市场创造发展空间

《关于到2030年保障国家能源安全、远景展望到2045年》的第70-NQ/TW号决议的出台为能源向绿色、可持续方向转型开辟了空间，同时拉动了大规模资本需求的增长，从而为资本市场，尤其是绿色金融渠道创造了发展机遇。

绿色能源资本需求增长

2025年第四季度，越共中央政治局颁布了《关于到2030年保障国家能源安全、远景展望到2045年》的第70-NQ/TW号决议，为今后能源行业发展设定了新的政策方向。决议不仅强调保障能源安全的要求，还有助于构建竞争性电力市场，吸引私营部门的投资。

在此基础上，决议不仅关注传统能源，还扩展到可再生能源、清洁能源，并面向氢能、绿氨以及小型模块化核电等新技术。

预计能源项目和绿色转型所需的资本需求将增长，从而为资本市场创造发展空间。随着越南逐步更深入地参与国际金融体系并履行其减排承诺，能源债券、绿色债券和气候投资基金等金融工具预计在未来将扩大规模。因此，第70号决议不仅具有能源政策的意义，还与经济体中金融资源的调动和分配能力紧密相连。

为了推动绿色金融市场发展，首先需要完善相关政策和法律法规，同时建立一套统一的绿色金融标准体系。

为绿色金融市场巩固基础

西贡发盛Rating股份公司董事长冯春明表示，企业需要制定与ESG（环境、社会和治理）标准挂钩的发展战略，主动部署合适的筹资计划，其中包括发行ESG债券。同时，从项目准备阶段就提高治理能力、遵守环保规定，将有助于提高投资质量和可持续性。

在金融体系中，国家银行和金融机构在完善法律框架和推动绿色信贷方面的作用更加显著。具体化各项规定，同时为金融机构扩大向绿色项目提供资金创造动力，将有助于促进资金流向优先领域。

从长远来看，发展绿色金融需要市场各方和各政策之间的协调。企业需要主动对接国内外资本来源，同时按照可持续方向践行治理，以满足市场日益提高的要求。

“在证券市场面向升级的背景下，加强国际合作、借鉴良好惯例和完善市场指标，也有助于越南吸引绿色资金流，” 冯春明强调。

尽管如此，冯春明认为，越南的绿色金融市场仍处于初级阶段，在组织实施能力以及评估、认证体系方面面临诸多挑战。完善这些基础性要素将在推动未来向绿色经济和低碳经济模式转型进程中发挥重要作用。（完）