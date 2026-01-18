纪念越南与中国建立外交关系76周年

在两国传统睦邻友好关系的坚实基础上，继承并发扬近年来两党、两国良好合作成果，在双方高层领导、政治体系和两国人民的共同决心下，越南党和国家主要领导人重申，双方对两党、两国关系在各领域实现更加美好、务实、高效的发展前景充满信心。



中方党和国家主要领导人在贺电中强调，中国和越南是社会主义友好邻邦，正在构建具有战略意义的中越命运共同体。两党、两国坚持符合各自国情的社会主义道路，携手巩固和深化睦邻友好、合作共赢、团结互助的关系，符合双方共同利益，对世界社会主义事业具有重要意义，同时也有利于推动人类进步与发展。中方党和国家主要领导人重申高度重视中越两党、两国关系，愿同越方一道推动中越关系不断取得新进展、再到新高度、拓展新内涵，为两国人民的幸福，为地区和世界的和平、稳定与发展作出贡献。



值此纪念之际，越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀；越共中央书记处书记、外交部部长黎怀忠；越共中央委员、政府副总理、越中双边合作指导委员会越方主席裴青山；越共中央委员、国会副主席、越中友好议员小组主席上将陈光方，分别同中方对口的导人互致贺电。

中国学者：越中关系合作与发展成果令人自豪

2025年中国与越南在多个领域上开展了务实合作，中越关系合作与发展的成果令人自豪，并需要双方今后持续加以推动。

中国云南省社会科学院南亚—东南亚研究所名誉所长朱振明教授指出，2025年两国关系发展态势良好，并不断迈上新台阶。特别是两国领导人互访频繁，为两国关系未来发展指明了方向。因此，2025年两国关系在诸多领域取得了新合作成果。



第一，在政治领域，两国高层保持密切交往、频繁互访，成为今年双边关系中最为突出的特点之一。第二，在人文交流方面，越南赴华游客和中国赴越游客数量持续增长，有利于增进两国人民之间的相互往来与相互理解。



第三，在经贸与投资领域，中国不断扩大对越南的投资，涵盖多个领域，中国保持越南最大贸易伙伴地位。第四，在国防交流与合作方面，除海警、海军等力量开展的交流合作外，2025年双方首次举行了陆军联合训练。

