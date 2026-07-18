约7000名国内外运动员参加2026年体育节

7月17日，在林同省进成坊的NovaWorld潘切，越南人民公安体育协会与林同省人民委员会、NovaGroup和有关单位召开会议，审查2026年体育节（Sports Festival 2026）的筹备工作并提供官方信息。这被视为在2026年体育节进入高峰期前的一次全面检查。

7月17日，在林同省进成坊的NovaWorld潘切，越南人民公安体育协会与林同省人民委员会、NovaGroup和有关单位召开会议，审查2026年体育节（Sports Festival 2026）的筹备工作并提供官方信息。这被视为在2026年体育节进入高峰期前的一次全面检查。



据组委会介绍，2026年体育节在组织规模和专业内容上均有所扩大。今年活动从7月27日持续至9月22日，共设12个竞赛项目，预计吸引约2万人参与，其中国内外运动员约7000名。



今年，组委会补充了多项新内容，如：全国青少年铁人三项赛、沙滩网球锦标赛；同时通过2026年东盟警察高尔夫公开赛等活动，扩大国际规模，吸引东盟各国俱乐部、运动员和警察力量的参与。

越南人民公安体育协会办公厅主任黎春德在会议上发表讲话。图自越通社

据越南人民公安体育协会办公厅主任黎春德介绍，各单位之间的组织协调工作基本就绪。特别需要注意的是国际宾客接待和安全保障工作。



林同省人民委员会副主席阮明在会上发言时表示，2026年体育节是一项重要的体育盛事，有助于向国内外朋友加强宣传地方形象、文化和旅游潜力。通过系列赛事、交流活动和体验项目，体育节为干部战士、运动员和民众共同参与体育锻炼、加强交流和构建健康文化生活创造了更多空间。



以可持续发展为导向，2026年体育节不仅追求一个赛季的成功，还为打造一个国家级年度体育节品牌奠定基础，逐步加强国际对接，同时推动体育运动发展，向国内外友人宣传林同省形象。（完）