义安省南坛县素有“地灵人杰”之称，拥有许多名胜古迹，尤其是越南民族敬爱的领袖胡志明主席的故乡。

距荣市约15公里的金莲国家级特别遗迹区分为三大区：胡主席老家莲村、外家黄筹村和南江乡洞筝山上的胡主席母亲黄氏鸾陵墓。

作为越南最大的省份，义安有许多引人入胜的景点和旅游产品，如海滨、乡村度假，田园休闲，山水观光等。

在风景秀丽的中部乡村，游客可以探访与胡主席青少年时代息息相关的生活空间和实物，如榕树、谷井、阮生宗祠和胡主席父亲阮生色故居草屋。



游客参观设在南坛县金莲县的胡主席老家。



黄筹村外家简单质朴的老屋是胡主席的出生地。



金莲国家级特别遗迹区收藏着与他青少年时代息息相关的生活空间和实物。



金莲国家级特别遗迹区每天接待游客数千人次。这是探访南坛县不可错过的目的地。



通往南江乡洞筝山上胡主席母亲黄氏鸾陵墓的道路。



南坛县梅黑帝祠亭于1996年被列为国家级遗产区。



木雕精巧绝伦的横山祠亭。



来到南坛县，游客有机会欣赏唱韵味深长的威任民歌。



南坛县有多种美食，如模子米糕、豆酱等。



南坛县的日常生活景象。



南坛桥下的蓝江一角。

在南坛县南坛镇，设有20世纪初掀起爱国运动的“维新会”创始人——潘佩珠（1867-1940）纪念馆，收藏着他革命活动的主要实物。

南坛县现有三处国家级特别遗迹区：金莲历史遗迹区、潘佩珠纪念馆和横山祠亭。

来访南坛县庆山乡，游客可欣赏中部规模最大的历史建筑物——横山祠亭之美。此亭建于1763年，设有5间2厢，由32根铁木大柱支撑，木雕精巧绝伦，供奉着有功于建设和保卫义安的威明王李日光。2017年12月，它被列为国家级特别遗迹名录。



对于热爱文化的游客而言，庆山古村是不可错过的景点。目前这里仍保留着200多间古屋，带有浓郁义安文化特色。游客将沉浸在平易质朴的生活空间并品尝当地著名美食，如模子米糕、豆酱等。南坛县是威任民歌的摇篮，随时都能听到当地居民高唱韵味深长的曲调。南坛县风多日足，景点多多，居民热情好客，涉足此地，你会难舍难离。