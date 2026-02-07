第80-NQ/TW号决议：文化成为引领民族未来的力量

文化——从“精神领域”到发展支柱

长期以来，文化往往被视为经济发展的“后置领域”。第80号决议在认识上实现了根本性转变，明确指出：文化发展和人的发展既是目标，又是动力，更是推动国家快速而可持续发展的调节系统。文化必须走在前面、指引方向，在各项发展决策中贯穿始终。

实践表明，许多地方不仅依赖经济实力，更得益于文化软实力而蓬勃发展，这种软实力塑造了持久的声望、影响力和吸引力。例如，北宁官贺民歌在当代生活中得到保护、传承与传播，其不仅守护了民族文化的精髓，而且在国际文化交流空间中彰显了越南文化的价值。

顺化古都遗迹群和顺化宫廷雅乐的保护与弘扬活动与节庆活动、文化旅游相结合，已成为特色文化品牌，为调整经济结构和提升越南在国际舞台上形象作出了积极贡献。

越南美食，如河粉、烤肉米线、夏卷、碎米饭、咖啡等具有全球标志性美食日益发挥其作为有效文化外交渠道的作用，向世界传播越南风土人情的形象。 在河内升龙皇城举行题为“越南河粉的精髓——数字时代的文化遗产”的2025年越南河粉节开幕式上，来自世界各地的游客品尝了越南河粉。图/越通社 放眼世界，不少国家通过将传统文化与现代科技相结合，同时促进创意产业发展，这清楚地表明，文化不仅是社会根基，而且成为引领民族未来的重要力量。

在越南，第80号决议明确要求：文化必须与经济、政治和社会并列，成为国家的发展支柱。这不仅是发展文学艺术或保护遗产，而且是推动越南人全面发展，营造从家庭、学校到社会和数字空间的健康文化环境，大力发展文化产业和创意经济。 在现代浪潮中守护民族之魂

当前最大的挑战之一是如何在现代化和全球化进程中保护与弘扬传统文化价值。跨国数字平台的蓬勃发展一边为文化传播提供了机遇，一边也带来了外来不良因素入侵并侵蚀文化特色的风险。 第80号决议强调，要妥善处理传统与现代、民族与国际、保护与发展的关系。文化不能被“封存”在博物馆里，也不能被融化。唯有在当代生活中“活”起来，在创造中延续，在代际传承中发展，文化才能真正具有生命力。 这一理念在传统手工艺村和“一乡一品”（OCOP）传统产品的发展故事中体现得尤为清晰。这里既是民间文化精髓的结晶，也是社区不断创新的文化空间。 2025年越南“一乡一品节”开幕。图/越通社 各地人民在2025年越南“一乡一品”节上的各展位参观购物。图/越通社 将人视为文化发展的中心 第80号决议的一大亮点是将人视为文化发展的中心、主体、目标和动力。文化并非抽象存在，而是体现在每一个人、每一种行为和每一项社会行为规范之中。 会安记忆——一场精彩绝伦的实景表演艺术秀。图/越通社 该决议重视在新纪元中建设国家价值体系、文化价值体系、家庭价值体系以及越南人的道德标准。这是爱国传统、仁爱情怀和重义守信与创新精神、责任意识、纪律意识与奋发向上意志的结晶。 传统春节——越南人文化特色。图/越通社 第80号决议不仅是一份指导性文件，而且是对全社会的行动号召。为让文化真正成为引领民族未来的力量，需要整个政治体系的同步参与，知识分子、文艺工作者和企业界的创造力，以及每一人的主动参与。 1946年11月24日召开的第一次全国文化会议被视为一个历史转折点，彰显了越南文化和人民在建国卫国中的特殊地位和重要性。左图：胡志明主席出席在河内大剧院举行的文化展览开幕式（1945年10月7日）；右图：胡志明主席走访海防文化艺术学校。图/越通社 “ 我最赞赏的是第80号决议再次强调了胡志明主席在1946年第一届全国文化会议上的伟大而不朽的思想：“文化照亮民族前进的道路”。 中央理论委员会副主席阮世纪 胡志明主席使用一种名为“芦笙”（Khèn）的乐器，这是山罗省安州傣族同胞于1959年5月7日胡志明主席走访西北地区时向他老人家赠送的乐器。图/越通社



同时，决议明确指出：‘越南文化是民族在数千年建国与卫国进程中形成美好价值的结晶，是滋养越南人智慧、灵魂、气节和本领的重要内生资源’；文化一直是内生力量，文化价值渗透于社会生活的方方面面。（中央理论委员会副主席阮世纪 ）





文化产业：新的增长动力

第80号决议的另一项突破性内容是大力发展文化产业，将其视为经济体的新增长动力。到2030年，文化产业对GDP贡献约7%，到2045年约9%的目标体现出高度的决心。

电影、音乐、美术、设计、时尚、文化旅游、电子游戏和数字内容等领域都是越南潜力巨大的领域。关键在于建立突破性的体制，营造开放的创意环境，培养高素质人力资源，并吸引企业的深度参与。

第80决议强调企业在文化和创意生态体系中发挥重要动力的作用，同时强调文化活动的社会责任和人文导向，避免单纯商业化倾向。

在深度融入国际社会的背景下，文化成为连接各民族的“共同语言”。第80号决议提出增强国家软实力，使越南成为区域乃至世界文化艺术活动的富有吸引目的地。

在海外设立更多越南文化中心、加强文化外交、推广被联合国教科文组织列名的遗产、出口承载文化故事的越南产品等活动为越南巩固其在新世界秩序中的地位和形象。

从默默守护传统手工艺的工匠，到政策制定者、研究者和文化管理者，所有人都在共同塑造新纪元的越南人文面貌。