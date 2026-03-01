第80-NQ/TW号决议：建设与创新型城市相匹配的文化体育设施体系

胡志明市已将基层文化体育设施体系确定为“创新型城市”和“智慧城市”的重要组成部分。因此，市政府正加大对文化体育设施体系的投资建设力度，以提升市民生活质量。

这一投入正是落实越共中央政治局关于发展越南文化的80-NQ/TW号决议、顺应新纪元要求的具体举措。

胡志明市面积超过6772平方公里，人口逾1400万。建设一个现代化、配套完善、覆盖全市（特别是郊区、农村、海岛地区以及原属平阳、巴地—头顿等区域）的基层文化体育设施体系十分必要。然而，据市文化与体育局统计，目前全市仅约43%的坊、乡拥有文化体育设施（文化体育服务中心），比例明显低于部分周边地区。

专家认为，胡志明市需尽快破解“瓶颈”，完善文化设施体系，营造健康的文化环境，为所有居民参与文化创造和共享文化价值提供机会。这也正是第80-NQ/TW号决议所确定的目标：“完善国家文化设施体系，确保100%的两级地方政府及武装力量配备满足基层群众和干部战士文化创造与享受需求的文化设施，90%的基层文化设施实现经常性、高效运作。”

胡志明市小剧场话剧院院长、人民艺术家美鸳建议，市政府应加大文化资源投入，其中包括传统艺术舞台建设，为文艺工作者创造更加便利的创作与表演条件，使其专业、有序地发挥能力，满足公众日益增长的文化艺术需求。市政府应优先修缮、新建剧院、舞台和文化中心，缩小行政区划合并后不同地区之间的文化享受差距，尤其是偏远地区、特殊行政区和海岛乡镇与市中心之间的差距。

2026—2030年阶段，展望2045年，胡志明市力争成为“服务—文化—创新型城市，以及东南亚地区金融、贸易和科技中心”。

胡志明市市委书记陈流光强调，胡志明市不仅致力于实现两位数经济增长、提升人民生活水平，同时也承担发展文化的重要任务。对文化的投资首先是对市民生活质量的关怀，从长远看，文化发展也将直接促进国家整体发展。

2025年9月在统一体育场举行的一场足球友谊赛。图片来源：越通社

据市文化与体育局介绍，胡志明市正完善至2035年的基层文化体育设施发展方案，并与城市总体规划相衔接，目标是建设一个现代化、高效运作、贴近市民需求的设施体系，尤其是在行政区划扩大和两级地方政府模式运行后，服务于“创新型城市”和“智慧城市”的发展进程。

为落实第80号决议关于“集中投资、完善文化基础设施，优先建设具有国家规模、达到区域和国际水平的文化设施；建设并高效运行基层文化体育设施体系，打造符合区域、民族特点的现代公共文化服务体系”的精神，胡志明市已开始采取积极行动，如2025年1月15日，胡志明市人民委员会与太阳集团（Sun Group）联合举行国家级体育综合体——沥乍（Rạch Chiếc）国家体育中心奠基仪式，总投资超过14.5万亿越盾。2025年8月19日，富寿马戏与多功能演艺剧场（原富寿赛马场用地）正式落成。该项目成为新的管理与运营模式的重要标志，不仅用于艺术演出，还兼具培训、国际合作与文化交流功能。

这些已建和在建工程不仅为胡志明市增添了达到国际标准的现代文化体育设施，也提升了人民精神生活水平，促进旅游和创意经济发展，巩固了胡志明市作为全国乃至地区领先的文化—艺术—娱乐服务中心地位，成为推动文化产业发展的重要动力。

胡志明市干部学院黄文生博士指出，大型文化体育项目的启动体现了政策重心从“硬基础设施”向“社会基础设施”的转变。这些大型工程不仅是物质基础设施，更是能力基础设施，能够产生经济溢出效应，增强社会资本，提升国家形象，为申办大型国际活动和建设高水平文化—体育生态体系奠定基础。

这也符合第80-NQ/TW号决议所确定的2026—2031年任期重点任务方向，包括：发展文化产业与服务业；完善体制与创新基础设施；改革人才培养机制，推动创意技术研发（R&D）；加强国家形象推广和文化外交，积极参与全球创新网络。（完）