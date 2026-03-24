第80-NQ/TW号决议：培养德智体美面全发展的越南人

“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。

“重视培养全面发展的越南人，营造人文、健康、文明、现代的文化环境”是越共中央政治局关于发展越南文化的第80-NQ/TW号决议中明确的内容之一。决议特别强调，“在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动”。



将第80-NQ/TW号决议与青年发展战略相结合



第80-NQ/TW号决议在培养全面发展越南人过程中高度重视青年一代，强调以人格塑造为核心，指导文化、教育和科学活动，致力于培养德智体美面全面发展的人；帮助人们提升智力水平，不断完善自身人格，形成科学的世界观，追求真、善、美的价值。同时，将道德与文化教育置于从学前教育开始的各级教育机构的首要位置；加强家庭—学校—社会之间的紧密协作，在塑造和完善越南人，特别是青年一代品格过程中加强学校家庭社会互动。



与此同时，《2021—2030年阶段越南青年发展战略》指出，青年被置于人力资源培训与发挥战略中的核心位置。青年应充分发挥其作为重要社会力量的作用，在祖国建设与捍卫事业中发挥先锋模范作用并充分释放创造力。越南青年发展战略提出建设一代全面发展、具有深厚爱国情怀、自强不息的意志以及强烈的民族自豪感的青年。



曾任美国加利福尼亚越南青年—学生协会主席、现为西贡工业总公司职员的阮俊英表示，在过去95年里，在党的光辉旗帜引领下，一代又一代越南团员和青年以爱国主义精神、奉献担当、攻坚克难的意志和为争取祖国独立与自由不惜奉献青春的精神，在民族历史上留下了光辉印记。这一传统延续至今，依然保持其完整价值，不仅是一种自豪，更如同对青年一代成长道路上一种温和而持久的提醒。



阮俊英强调，国家正处于一个非常特殊的发展阶段。数字化转型、绿色转型、创新创造以及深度融入国际社会进程的新要求正在带来诸多机遇，但同时也对人力资源质量、公民胆识以及社会文化基础提出了越来越高的要求。在这样的背景下，青年的生活方式不再只是个人的事情，而是直接关系到人力资源质量、经济活力以及社会韧性。

