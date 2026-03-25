岘港市文化体育与旅游局领导表示，文化产业正逐步肯定其作为发展动力的作用，为当地经济社会发展做出越来越多的贡献。该市确定了成为联合国教科文组织（UNESCO）网络中“创意城市”的愿景。
未来一段时间，岘港将优先投入公共投资资源，同时吸引国内外投资资金投资于各项具有象征意义的文化体制与工程。
岘港目前拥有诸多卓越的竞争优势，有利于在文化产业与旅游发展领域实现突破。该市拥有多样且独特的旅游产品体系：海洋度假旅游、文化遗产旅游、生态旅游、节日事件旅游、会奖旅游、美食旅游、高尔夫旅游、婚礼旅游……与此同时，该市的旅游基础设施体系与服务能力也不断得到改善。
在落实第80-NQ/TW号决议的行动计划中，岘港市提出到2030年文化产业年均增速达到10%的目标。2026年，该市力争接待过夜游客超过1900万人次，其中国际游客约780万人次以上；住宿、餐饮及旅游服务业总收入达70万亿越盾，较2025年增长15%以上。
第80-NQ/TW号决议正为岘港疏通资源、发展具有优势的文化产业开辟诸多机遇。这被确定为该市新的增长动力之一，是助力巩固该市本色、增强吸引力及提升岘港国际级城市品牌定位价值的软实力。（完）
文化
第80-NQ/TW号决议：为文化产业实现突破铺平道路