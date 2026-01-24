第80号决议：民族文化特色成为国家软实力

文化——发展思维中的内生动力



进入新的发展阶段，对发展的要求不仅是经济增长，还包括精神、特色和人的价值的可持续性。在此背景下，越共中央政治局关于发展越南文化的第80号决议一致确认了以下观点：文化必须置于发展的中心位置，既是社会的精神基石，又是国家的目标和重要的内生动力。



据越南国家文化艺术研究院前代理院长徐氏鸾教授表示，第80号决议的颁布具有特别重要的意义，标志着党关于文化在国家发展事业中地位和作用的战略思维的强劲转变。

第80号决议的颁布具有特别重要的意义，标志着党关于文化在国家发展事业中地位和作用的战略思维的强劲转变。 越南国家文化艺术研究院前代理院长徐氏栾鸾教授



第80号决议确定文化是尤为重要的内生资源，能够激发发展渴望，发挥创造力，并塑造新时代越南人民的品格。



在实践中，越南文化日益展现出作为发展资源和国家软实力的作用，这体现在电影、文化-遗产旅游（如在会安、顺化、宁平等地的旅游）以及富有越南特色的音乐和表演艺术中。



文化遗产——软实力的基础



北宁官贺民歌和西原锣钲文化空间是越南文化的两个典型遗产，反映了当地社区的独特身份，同时展现了人、社区与生活环境之间的紧密联系。

西原锣铮演奏。图/越通社

北宁官贺不仅是一种民歌形式，更是承载深厚“情”“义”价值的社区文化活动，体现了越南人重情义的生活方式。2009年，北宁官贺民歌被联合国教科文组织列入人类非物质文化遗产代表作名录。



西原锣钲文化空间展现了西原各民族的独特世界观，与精神生活、节庆和社区紧密相连。2005年，西原锣钲文化空间被联合国教科文组织确认为人类非物质文化遗产。



这两项遗产有助于构成越南文化的多样性和丰富性，是文化在融合背景下成为软实力的重要基础。



融入世界中的越南特色



遗产被联合国教科文组织列入名录，不仅增加了旅游吸引力，更肯定了文化价值，向世界宣传越南形象，为发展文化旅游、为社区创造可持续生计作出贡献。



由此，越南构建了一个拥有丰富传统、尊重文化多样性并主动融入世界，以艺术语言和人文价值“与世界对话”的国家形象。这是融合背景下文化外交和软实力的基础。



第80号决议强调将文化置于中心位置的要求，视文化为精神基石、目标和内生动力。基于此基础，民族文化的特色成为软实力，有助于建设可持续发展的越南，并在新时代提升国家地位。