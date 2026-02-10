第80号决议：侨胞携手传播越南文化

在“2026年家乡之春”活动框架内，多位先进侨胞对越共中央政治局于2026年1月7日签发关于发展越南文化的第80号决议（80-NQ/TW）给予高度关注和认同，并深感共鸣。

许多代表认为，文化是民族的精神根基和重要的内生动力；同时强调海外越南人社群在保护与弘扬越南文化特色、助力向世界推介越南人情形象方面发挥着重要作用。



“竹藤”越南语学校校长、关西地区越南人协会主席、旅日越南人联合会副主席黎氏商女士，是一位长期致力于传播越南文化和越南语的旅日越南侨胞。她认为，越南语和民族文化正是海外越南人社群保持文化认同、增强与祖国家乡联系的“根基”。



在评估第80号决议时，黎氏商认为，该决议再次彰显了党和国家对民族文化发展的高度重视，其中明确提出海外越南人社群的重要作用。她强调，保护和传播越南语被视为海外越南人社群的重点任务，扩大越南语教学不仅有助于文化传承，更具有长期而现实的意义。



高度评价第80号决议，黎氏商指出，决议进一步明确了侨胞在文化发展中的角色，为社区持续推进越南语保护与传播活动注入了动力。



近年来，旅日越南人社群积极开展越南语教学班、文化与教育活动，并成立面向年青一代的越南语俱乐部。通过在日本组织越南语能力评估考试并颁发相关证书，积极鼓励越南人社群学习和使用越南语，同时拓展与越南在学习、就业及交流等方面的机会。黎氏商透露，相关活动今后将继续扩大规模、提升质量，为推动第80号决议落地见效作出积极贡献。



马来西亚越南语俱乐部负责人、马来西亚越南妇女协会副主席阮氏莲女士在接受越通社记者采访时表示，第80号决议不仅对每一位侨胞个人和家庭具有重要意义，也体现了巩固海外越南人社群与祖国家乡紧密联系的重要导向。该决议同时明确了海外越南人在保护母语、传播民族文化价值以及向世界推广越南国家和人民形象方面的责任与使命。



阮氏莲指出，语言和文化是一个民族的“身份标识”。持续使用越南语、保持传统风俗习惯，不仅有助于侨胞守护文化根脉，对出生和成长于海外的年轻一代尤为重要。越南语是连接家庭与社区各代人的重要纽带，有助于传承传统价值观，缩小代际差距。



此外，通过组开展南语教学、社区活动、传统节庆，以及越南文化推介活动等形式，不仅有助于保护和传播越南文化，也有利于塑造美好的越南人形象，增进所在国社会对越南文化的了解。基于在马来西亚的实践经验，阮氏莲认为，在得到鼓励和支持的条件下，侨胞将充分发挥主动作用，成为连接越南与所在国的文化桥梁，从而以可持续方式推进第80号决议各项目标的落实。