在越共中央政治局颁布关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议之后，对国有企业提出的要求就不仅限于保值增值，而是要在国家和地方重大发展战略中发挥骨干作用。在河内，国有企业正投资建设多功能城市新区，既满足当前发展需求，又能为首都创造长期增长空间。

城市空间组织的新路径

近年来，河内实施了多项重点工程和大型基础设施项目，如红河景观大道轴线、奥林匹克体育城以及其他重点交通项目，为促进经济增长、改善投资环境和提升城市面貌发挥了积极作用。

越共河内市第十八届委员会2026年1月25日颁布了第06-NQ/TU号决议，部署全市多功能城市新区建设方案，规划愿景为100年。

多功能城市新区朝着住房类型丰富；工程性基础设施和社会性基础设施同步完善；交通便捷衔接、有效控制投资成本、提升城市空间利用效率等方向进行建设。

市政府遴选了具备相应能力的投资方推进项目建设。其中，北升龙（Bắc Thăng Long）Urban City多功能城市新区规划面积约699.35公顷，位于东英乡、书林乡的多功能城市新区规划面积约696公顷。各项目同步推进开发建设，统筹布局服务业、商业以及城市经济功能。

经济专家指出，多功能城市新区项目在推动首都向绿色、智慧、现代、可持续方向发展方面具有重要意义，有助于形成规划统一、功能复合的新型城市空间，满足新阶段发展需要。因此，推进多功能城市新区建设不仅是投资建设行为，更是将重大决议转化为城市发展实践的重要举措。

重大项目实施中的骨干作用

作为直属河内市人民委员会的国有企业，河内住房投资与发展总公司（HANDICO）被指定为投资联合体代表单位，负责研究并实施北升龙Urban City多功能城市新区项目。该项目占地近700公顷，总投资约9.9万亿越盾，被视为首都城市空间组织新路径的代表性项目。

参与该项目建设，被视为国有企业在落实第79-NQ/TW号决议、推动国有经济发展中的责任。

专家认为，国有企业参与实施大规模、多功能项目，体现了在新形势下发展理念与方式的转变，同时也对持续推进治理创新、应用科技成果、提升复杂大型项目组织实施的专业化水平提出更高要求。

可以肯定的是，国有企业在河内实施的项目，不仅具有投资建设意义，还体现了国有经济在与其他经济成分协同推进和谐、可持续发展中的骨干作用，为首都新阶段实施发展目标提供有力支撑。（完）