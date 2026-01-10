第79号决议：国有经济引领绿色增长

第79号决议是一份清晰的“行动宣言”，不仅重申了国有经济在宏观经济大局中的主导作用，更提出了更高要求：成为引领新发展模式的力量，其中 “绿色与可持续发展”是贯穿该决议的主线。

越共中央总书记苏林刚签发中央政治局关于发展国有经济的第79-NQ/TW号决议。值此机会，绿色经济研究院院长杨氏碧叶就决议相关内容接受了越通社记者的专访。

从主导作用到引领力量

杨氏碧叶表示，第79号决议是一份清晰的“行动宣言”，不仅重申了国有经济在宏观经济大局中的主导作用，更提出了更高要求：成为引领新发展模式的力量，其中 “绿色与可持续发展”是贯穿该决议的主线。

决议准确把握了国有经济在掌握经济命脉领域的作用，如能源基础设施、交通物流、金融信贷体系、资源与数据管理等领域。正是在这些领域，国有经济必须扮演绿色转型的“杠杆”角色，而不再仅仅是一个纯粹的经济部门。

思维方式的根本转变

决议准确把握了国有经济在掌握经济命脉领域的作用，如能源基础设施、交通物流、金融信贷体系、资源与数据管理等领域

杨氏碧叶指出，第79号决议最突出的新看点在于思维转变：从将国有经济视为一个“独立板块”，转向将其视为“国家资源”。这种资源必须遵循市场规律、实行现代化透明治理，并按照国际标准核算社会成本与效益。

具体而言，决议体现了四种突破性思维，包括：

社会成本完整核算：强调在利用国家资源时，必须全面核算和评估社会效益与成本。

基于技术的绿色化：通过技术和创新来推动国有企业绿色转型，使其成为在国内开创绿色技术市场的“先行者”。

基础设施绿色规划从源头抓起：将绿色转型纳入关键基础设施的规划阶段，从而引导整个经济走上可持续发展道路。

运用市场工具：明确提及与碳排放挂钩的税收路线图，标志着政策思维从“呼吁”转向“机制设计”，以引导市场做出有效反应。

三项体制优先事项与两大突破

为促进决议落到实处，杨氏碧叶建议同步促进三项体制优先事项。其中三项体制优先事项是制度化核算要求，设计碳价工具包，推动绿色公私合作伙伴关系。

两大突破包括将领导责任与绿色指标联系在一起，按照规划促进绿色基础设施建设。

总之，第79号决议确立了一项核心原则：国家资源必须创造增长，但不能以环境为代价。要将主导作用转化为真正的引领能力，关键在于坚决执行有关绿色核算、碳定价和绿色基础设施投资的机制。