越共中央政治局于2025年5月4日颁布关于发展民营经济的第68-NQ/TW号决议（以下简称“第68号决议”），正成为河内企业界，特别是交通基础设施与城市建设领域的“新风向”。凭借新机制的加持与企业的积极参与，民营经济集团有望实现“华丽转身”，为改变首都面貌做出贡献。

在各条重点交通干线、跨红河大桥及大型骨架基础设施体系中，均留下了民营部门的深刻印记。例如，太阳集团（Sun Group）与河内市同行协作，投资建设河内歌剧院及苏沥河两岸公园，提升了城市空间与市民生活质量。与此同时，该集团正加快跨红河的陈兴道大桥施工进度，这是首都的重点交通项目之一。

同样，由Vingroup旗下成员公司参与的联合体中标的四莲大桥建设项目也在加速推进，力争在2026年9月2日国庆之际投入使用。

此外，阳光集团（Sunshine Group）也同步启动了多个项目，标志着该集团在完成全面重组后2026年发展战略中的第一部。其战略导向是加速推进大型项目，打造地标性建筑，并与首都迈入新增长时代的转型进程同行。

通过这些大规模的交通和城市基础设施项目可以看出，Vingroup、太阳集团、阳光集团等企业正不断证明民营经济在首都及全国经济社会基础设施发展中的深入参与和关键角色。事实证明，只要获取适当的机会与机制，民营企业完全可以与国家高效同行，创造具有长久价值的工程，为地方及国家经济创造可持续增长动力。

经济专家认为，第68号决议是越南完善社会主义定向市场经济体制进程中的历史性里程碑，提升并确立了民营经济是国民经济最重要的动力之一。这一思维体现了党在认识与愿景上的突破，将企业家和民营企业置于国家发展战略的中心位置。

值得注意的是，第68号决议不仅改变了对民营经济地位的看法，还大胆赋予企业合法权利，保障其财产所有权、经营自由权、公平竞争权以及平等获取国家资源的权利。决议将企业视为合作伙伴，管理机制由“事前监管”转向“事后监管”；为企业特别是中小企业获取土地创造条件；制定对企业的激励政策；加强企业间的互联互通。

由此可见，第68号决议不仅是一份政策文件，还为民营企业，特别是从事交通基础设施和城市领域的企业开辟了一条新“跑道”。这将成为民营部门实现发展突破的契机，助力建设现代、配套的基础设施体系，从而为实现首都及全国在未来阶段快速、可持续发展的目标作出积极贡献。（完）