第66号决议：法律思维的一场“革命”

越共中央政治局2025年4月30日颁布了关于改革创新立法执法工作，满足国家新时代发展要求的第66-NQ/TW号决议。该决议被评价为一项战略文件，为越南在新时代实现体制突破奠定了基础。

在全球化和竞争日益激烈的背景下，越南确定法律制度是国家快速可持续发展的决定性基石。决议明确指出，尽管现行法律体系相对完整、透明且具备可行性，但仍存在诸多不足，如法规质量跟不上实践需求、法律规定相互重叠、缺乏灵活的政策反应机制以及执法效果不佳，阻碍发展。

越共中央总书记苏林表示，符合实践发展要求和人民愿望的高质量机制体制和法律法规，是决定一个国家成功的首要因素。因此，为了实现国家强劲发展，必须坚决对体制和法律中的任何限制和不足说“不”。这一观点确认了体制和法律是国家在新时期实现突破性发展的核心基石，也正是中央政治局颁布第66号决议以解决体制瓶颈的根本原因。

初步成果积极

统计数据显示，各部委机关已经答复民众关于机制体制和法律法规的全部1295个意见和建议，并在其电子门户和国家法律门户上公开答复内容。截至2025年底，共处理年内470项意见建议中的462项（占98.3%）。由此可见，决议提出的“在2025年基本解决由法律规定造成的‘瓶颈’问题”这一目标基本实现，特别是在财政、投资、科技、改革创新、数字化转型、司法、安全秩序等领域。

第66-NQ/TW号决议：为越南在新时代实现体制突破奠定基础。图自互联网

司法部部长阮海宁表示，第66号决议不仅是一项指导性法律，更是一场关于法律和国家治理的思维革命。决议的实施并非司法部门的狭隘任务，而是整个政治体系的战略性任务，旨在建立一个能有效服务社会发展和现代治理的法律体系。

思维的根本性转变

评估决议成效时，司法部法律普及教育与司法协助局副局长吴琼花表示，经过一段时间的实施，第66号决议在法律制定和组织实施工作中带来了非常显著的根本性转变。最突出的亮点是思维转变：从管理导向转向发展导向，从被动完善法律转向主动设计具有前瞻性的法律政策，为经济社会发展铺平道路。

“第66号决议的实施帮助消除许多由法律规定造成的‘瓶颈’，尤其是在与人民群众、企业和改革创新直接相关的领域。法律日益变得透明、易于理解、便于执行，从而增强了人民群众和企业对社会主义法治国家引领建设作用的信任。” 司法部法律普及教育与司法协助局副局长吴琼花

从整体来看，第66号决议正是一份指导性文件，助力国家迈入新发展时代，对增长质量、国家治理和国际一体化提出更高要求，为立法执法工作指明方向。决议的出台源于实践提出的客观要求。

贯穿决议的主线是将法律置于发展进程的核心位置，法律不仅是管理工具，更是创造动力，旨在保护人民和企业的合法权益，同时为改革创新释放资源。（完）