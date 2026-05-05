第57号决议：激发创新与数字化转型浪潮

在实施一年多后，越共中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型的第57号决议（57-NQ/TW）已初步证明其正确性和战略前瞻性。在这一政策引领下，科技与数字化转型正逐步在各行业、各地方得到广泛应用，成为推动越南实现跨越式发展的主要动力。

在越南正面临突破增长模式、提升劳动生产率和增强经济竞争力的迫切要求的背景下，越共中央政治局于2024年12月22日颁布了关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57号决议。

贯彻第57号决议，越南科学技术翰林院始终注重科学技术领域的高水平人才培养。越通社记者 耀翠 摄

第57号决议的核心精神在于充分发挥内生动力，同时主动吸收世界科技精华，把增长模式转型过程中面临的挑战转化为实现跨越发展的机遇。

据中央科技、创新和数字化转型发展指导委员会统计，经过一年实施，第57号决议正逐步落地见效，各部委、各地方承担任务的完成率较高，在体制机制建设和数字化转型方面均取得积极进展。

在这一总体格局中，许多地方展现出主动性与创新精神。最突出是，第57号决议已通过各级、各部门在领导、管理和行动方式上的转变，真正融入实践。以地方实践为例，永隆省人民委员会副主席阮黄善表示，目前，省内全部乡、坊已建成宽带光纤基础设施，全部村、邑实现3G、4G移动网络覆盖，投入运行366个5G基站，实现从省级到乡级行政机关100%互联互通，各厅局均建设局域网系统并部署防火墙保障网络安全。远程会议系统和省级数据集成中心已有效支撑电子政务体系运行。

第57号决议在实践中的落实方式灵活多样，契合各地区、各行业实际条件。在得乐省，通过“产学研”协同机制（科研机构、院校与企业联动，将研究成果转化为产品），目前已有80%以上科研成果实现转化应用，重点集中在高科技农业、生物技术、农产品保鲜加工以及数字化管理等领域。

得乐省科技厅副厅长范嘉越表示：“我们围绕重点任务组织专题研究，由地方政府与科学家共同交流讨论、形成共识。同时，通过政府‘订单式’需求引导科研方向，激发创新思路，打通资源配置渠道，使第57号决议更高效地落地实施。”

总体来看，经过一年多实施，第57号决议已不再只是战略方向，而是转化为一项具体行动计划，配套有监督检查和资源配置机制。

在河内文庙 -国子监的神圣空间内，夜游项目正以传统价值与现代数字技术相结合的方式，开启了文物保护单位体验的新视角。 越通社记者 范俊英 摄

贯彻落实第57号决议一年多来取得的初步成果已有效激发创新与数字化转型的活力。然而，在技术快速变革的时代，仅按期完成任务尚不足以确保成功，更关键的是培育持续跟进、快速适应和不断创新的能力。因此，第57号决议的实施需要更加坚定有力、持之以恒的行动思维。

政治经济学研究院副院长阮氏翠副教授认为：“第57号决议是越南在工业4.0背景下实现腾飞的战略宣言。当前需要重点推进三大突破：构建国家创新生态体系；推动数字化转型与绿色转型；发展高质量人力资源”。

河内国家大学自然科学大学前校长阮文内教授、博士表示，第57号决议正逐步形成技术基础，服务于数字化转型及经济社会发展进程。越通社记者 耀翠 摄

在明确突破重点的同时，人才也是关键要素。科技、创新与数字化转型只有在开放透明的制度环境中，并由高素质领导团队引领，才能充分发挥效能。因此，在近日召开的中央指导委员会会议上，委员会成员、落实第57号决议工作组组长阮辉勇强调：“各地方的书记和主席等领导需直接指导并每日使用“nq57.vn”平台开展监督，及时发现瓶颈并加以解决；优先发展在线公共服务以更好服务民众和企业；加强区域联动，创新投资思维，集中资源实施重点工程和关键项目。

第57号决议为越南在新发展阶段开辟了一条方向正确、路径清晰且时机恰当的发展道路。未来仍需更加坚定和务实的行动，使越南不仅“完成第57号决议”，更能真正实现与世界同步发展、并肩前行。