第57号与第68号决议：为私营企业在科技创新与数字化转型中实现突破提供制度支撑

1月9日上午，《人民报》社与中央政策与战略部在报社总部联合举办题为“第57-NQ/TW号与第68-NQ/TW号决议：为私营企业在科技、创新和数字化转型中实现突破奠定基础”的研讨会。



出席研讨会的嘉宾包括：越共中央委员、《人民报》社总编辑黎国明；越共中央委员、国会科技与环境委员会主任阮青海；越共中央委员、中央政策与战略部副部长范大洋；中央科学技术、改革创新和数字化转型指导委员会专职委员阮辉勇；科技部副部长黄明。



《人民报》社总编辑黎国明在开幕致辞中指出，越南党已明确今后阶段社会主义市场经济的重要动力之一是民营经济。作为国家经济的最重要动力之一，民营经济与国有经济共同承担在改革创新、发展数字经济、绿色经济、循环经济方面取得突破的任务，深度参与全球价值链，推动国家实现繁荣与幸福的愿景。

第十五届国会也积极主动、及时将党的决议转化为具体政策和法律。多项涉及科学技术、改革创新、高科技、数字技术产业、数据、人工智能、信息安全和网络安全等方面的法律已得到修订补充或新颁布，覆盖了主要技术发展趋势，为私营企业大胆投资与发展营造了充分、协调、透明的法律环境。



本次研讨会重点围绕以下议题展开讨论：完善体制机制，为科技、创新和数字化转型企业消除障碍；为科技创新及私营部门提供金融支持；私营企业数字化转型的成功经验；发展科技创新与改革创新所需的人力资源；在科技与改革创新发展中推动政策与市场的有效对接等。



与会代表在研讨会上提出的意见和建议，充分体现了私营部门依托知识与技术实现突破发展的强烈意愿。在党的重要决议与相应体制的协同推动下，私营企业有望成为提升国家竞争力、推动国家进入新发展阶段并实现快速可持续增长的重要力量。（完）