第十二届胡志明市奥黛节精彩开幕

3月6日晚，胡志明市旅游局与妇女联合会及相关单位协调举办了以"金丝织就梦想"为主题的202年第十二届胡志明市奥黛节开幕式。该活动旨在西贡-嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）、二征夫人起义1986周年以及国际妇女节116周年。



今年奥黛节贯穿整个三月份共开展17项主要活动。此外，节日汇集了全国37名设计师的近400套奥黛、600名演员、模特以及37名来自多个领域的形象大使。

胡志明市人民委员会副主席陈氏妙翠在开幕式上致辞时表示，奥黛与越南人民几代人的劳动生活和精神生活紧密相连，是越南本色、灵魂与气质的象征，是越南民族生动的文化遗产。经过12年的举办，奥黛节为将胡志明市定位为文化-创意-融合的目的地作出了重要贡献。在新的发展阶段，奥黛节将继续发挥推动可持续旅游、增加体验价值、延长停留时间以及提升目的地竞争力的作用。

今年也是奥黛节首次在胡志明市新城区举办。2026年第十二届胡志明市奥黛节的亮点是，3月8日上午将举行纪念二征夫人起义1986周年、国际妇女节116周年活动，并结合越南奥黛集体舞表演，奥黛巡游活动将汇聚约5万人在胡志明市多个地点参与。

在奥黛节框架内，从现在起到3月31日（高峰期为3月6日至8日），公众和游客有机会在阮惠步行街参与奥黛展览和互动空间，包括艺术微景观、结合城市旅游形象、美食和特色手工艺品的奥黛展示区；并可体验“奥黛与地铁”之旅，通过地铁线路连接各旅游体验点，包括滨城站和市剧院站。（完）