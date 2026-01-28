第十三届东盟残运会落幕： 越南残疾人体育代表团圆满完成既定目标

越南驻泰国大使范越雄出席闭幕式，东道国泰国体育部门领导、东盟残疾人体育联合会（APSF）主席奥索特·巴维莱（Osoth Bhavilai）以及各东盟国家参赛代表团代表共同参加活动。



泰国体育总局（SAT）局长贡萨克·尤德玛尼博士（Gongsak Yodmani）在闭幕式上发言时强调，第十三届东盟残运会标志着本地区残疾人体育事业迈出了重要一步。赛事项目丰富多样，为残疾人运动员充分展示自身能力提供了良好平台，同时也向整个地区传递了积极向上的励志精神。贡萨克指出，本届运动会不仅在经济、旅游和社区参与等方面为呵叻府创造了价值，也体现了泰国成功举办大型国际赛事的能力。



APSF主席奥索特·巴维莱祝贺东道主泰国成功举办一届精彩的运动会，同时表示，第十三届东盟残运会虽然已经闭幕，但在这里激发的精神力量将长期延续。他强调：“我们见证了强大的体育精神，充分体现了以人为本的真正意义。”

越南残疾人体育代表团团长、体育总局副局长黎氏黄燕在接受越通社记者采访时表示，越南代表团圆满完成了既定目标，所参加的大多数项目均获得奖牌，尤其是在田径、游泳等残奥会基础项目中表现突出。她高度赞扬越南运动员们全力以赴、克服重重困难，取得了优异成绩。最终，越南残疾人体育代表团共获得38枚金牌、48枚银牌和58枚铜牌，超额完成既定目标（30-35枚金牌），在奖牌榜上位列第五。



泰国体育与旅游部长阿塔功·西里拉塔亚功（Atthakorn Sirilatthayakorn）在闭幕式上正式宣布第十三届东盟残运会东道主职责正式结束，并将主办权移交给下一届东道主马来西亚。马来西亚青年与体育部长穆罕默德·陶菲克·约哈里（Mohammed Taufiq Johari）接过会旗，并正式邀请东盟各国残疾人体育代表团参加将在马来西亚举行的第十四届东盟残运会。



闭幕式在马来西亚艺术团的精彩表演以及充满泰国东北部传统文化特色的歌舞节目中圆满结束。呵叻府众多观众和当地民众走进赛场，与各国代表团共舞同庆，现场气氛热烈。



在本届东盟残疾人运动会，泰国以175金、155银、156铜的成绩，位居将排第一；印度尼西亚以135金、143银、114铜位居第二；马来西亚以64金、64银、73铜位居第三。