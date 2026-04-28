Báo Ảnh Việt Nam

文化

第八届越南精品咖啡大赛颁奖：规模创历届之最

4月26日，由邦美蜀咖啡协会主办的第八届2026年越南精品咖啡大赛（Vietnam Amazing Cup 2026）颁奖典礼在得乐省举行。

今年大赛规模创下历届大赛之最，组委会共收到了来自81家单位的182份参赛样品，代表着得乐省、林同省、嘉莱省、山罗省、广治省、广义省和同奈省7大咖啡原料产区。登记参赛咖啡总产量为348吨（其中阿拉比卡咖啡86吨、罗布斯塔咖啡262吨）。

今年大赛规模创下历届大赛之最，组委会共收到了来自81家单位的182份参赛样品。图自越通社

今年大赛的数据表明，越南精品咖啡已不再局限于小规模生产，而正逐步展现出商业化规模供应与满足国内外市场需求的能力。经过多轮评审后，评委会共遴选出151份达到精品咖啡标准的样品，占比83%。

参赛样品均要经过多轮评审流程，并严格遵循精品咖啡协会（SCA）和国际咖啡质量研究所（CQI）的标准。从最初的182份样品中，评委会遴选出164份进入初评环节。初评环节的评审委员会由13名专家组成，其中包括10名国内专家以及3名分别来自新加坡、菲律宾和韩国的国际专家。

经过初评，44份优秀样品进入决赛（其中19份为阿拉比卡咖啡样品，25份为罗布斯塔咖啡样品）。决赛阶段评审委员会由12名专家组成，包括5名国内专家和7名分别来自新加坡、菲律宾、韩国、中国、马来西亚的国际专家。

活动上，大赛组委会公布阿拉比卡咖啡十强和罗布斯塔咖啡十强名单并颁奖。结果显示，在罗布斯塔咖啡类别中，来自林同省的Ant Bee茶与咖啡有限责任公司和咖啡生产户阮山松并列获得一等奖，来自林同省的Bui Coffee Supply有限责任公司获得三等奖。

组委会向获奖者颁奖。图自越通社

在阿拉比卡咖啡类别中，来自嘉莱省的Tamba生产与服务有限责任公司获得一等奖，来自林同省的8RO生产贸易服务股份公司获得二等奖，来自得乐省的Aeroco Coffee有限责任公司获得三等奖。

此外，大赛组委会还颁发了“最受欢迎罗布斯塔咖啡样品奖”，获奖单位为来自林同省的Bui Coffee Supply有限责任公司；“最受喜爱阿拉比卡咖啡样品奖”获奖单位为来自林同省的越南咖啡合作社。

得乐省人民委员会副主席阮天文在活动上发表讲话时透露，经过8年的举办，越南精品咖啡大赛已从一项单纯的比赛，成长为行业公认的、具有公信力的质量与价值标尺。更重要的是，越南咖啡品质正在明显提升，生产流程日益符合国际标准，参与群体也越来越专业化。

这表明，越南咖啡不仅在产量方面有优势，而且完全有能力生产出达到国际水准的高品质咖啡。这项比赛不仅造就了优胜者，也正在塑造世界对越南咖啡——尤其是罗布斯塔咖啡的认知。（完）

越南画报/越通社

更多>>

胡志明市举行2026丙午年雄王祭祖大典

胡志明市举行2026丙午年雄王祭祖大典

4月26日上午（农历三月初十），胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在民族历史文化公园雄王纪念区举行了2026丙午年雄王祭祖大典。
更多

Top