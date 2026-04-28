第八届越南精品咖啡大赛颁奖：规模创历届之最

4月26日，由邦美蜀咖啡协会主办的第八届2026年越南精品咖啡大赛（Vietnam Amazing Cup 2026）颁奖典礼在得乐省举行。

今年大赛规模创下历届大赛之最，组委会共收到了来自81家单位的182份参赛样品，代表着得乐省、林同省、嘉莱省、山罗省、广治省、广义省和同奈省7大咖啡原料产区。登记参赛咖啡总产量为348吨（其中阿拉比卡咖啡86吨、罗布斯塔咖啡262吨）。

活动上，大赛组委会公布阿拉比卡咖啡十强和罗布斯塔咖啡十强名单并颁奖。结果显示，在罗布斯塔咖啡类别中，来自林同省的Ant Bee茶与咖啡有限责任公司和咖啡生产户阮山松并列获得一等奖，来自林同省的Bui Coffee Supply有限责任公司获得三等奖。