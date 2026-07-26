文化
用纪念品讲述越南故事
随着文化产业不断发展，纪念品正日益彰显其作为“文化大使”的作用，不仅有助于推广国家形象、传播文化遗产价值，也成为推动创意经济发展的重要载体。
一件礼品，一个越南故事
“有一次，我在日本一家文化交流中心参访时，赠送了几枚印有越南水上木偶戏图案的胸针。三个月后，对方主动联系我，告诉我他们已经深入了解了这一传统艺术形式，并希望邀请越南水上木偶剧团赴日演出。这说明，一件小小的纪念品，完全可以成为一个更大文化故事的开端。”2026年河内创意设计节策展团队成员、Hanoi Grapevine总监阮秀姮分享道。
这一故事表明，如今的纪念品已不再只是旅行的纪念物，而正逐渐成为讲述越南文化故事的重要媒介。在许多国家，纪念品已成为旅游产业生态的重要组成部分。它们的价值不仅在于材质或实用功能，更在于能够传递一个地方独特的文化特质。一件小小的物品，足以展现一种文化，激发人们的好奇心，促使拥有者进一步了解孕育它的土地。
如今，纪念品已不仅仅是名胜古迹或经典地标的缩影，而越来越多地记录着一座城市、一片土地的生活气息。一枚印有越南法棍（三明治）的徽章、一本描绘河内街景的手绘笔记本、一幅展现胡志明市日常生活的插画……都能够引发人们的情感共鸣，因为它们讲述的是一个真实、亲切、充满活力的越南。正是这些朴实而鲜活的故事，为文化纪念品注入了新的吸引力。
文化“出口”的新机遇
河内文庙-国子监每年接待游客超过200万人次，是越南最具潜力开发文化遗产纪念品的旅游景点之一。庞大而多元的游客群体，也意味着必须打造更具吸引力的纪念品，让游客愿意把它们作为旅行记忆的一部分带回家。
文庙-国子监文化科学活动中心副主任唐玉河博士表示，长期以来，景区纪念品商店销售的大多是普通旅游商品，在许多旅游景点都能见到，尚未真正体现文庙自身的文化特色。
基于“纪念品不仅是留存回忆的物件，更是传播文化的重要载体”这一理念，管理单位开始探索新的开发思路。每一件文创产品都围绕文庙崇文重教传统、科举历史以及独特精神价值展开设计，让游客在离开景区之后，依然能够延续文化体验。
从进士碑上的纹样、奎文阁形象，到越南儒学教育的各种文化符号，文庙已开发出多个系列文创产品。每件纪念品都承载着丰富的精神内涵，使游客能够将文庙文化“带回家”。
值得关注的是，当地纪念品开发不仅停留在文化遗产元素的提取上，更与传统手工艺村和创意设计团队深度合作。设计师从古代纹样和文化精髓中汲取灵感，与工匠共同打造兼具文化底蕴和现代实用价值的文创产品。
由传统工艺村匠人手工制作的产品，虽然价格相对较高，但凭借精湛工艺以及背后的文化故事，依然深受游客青睐。
唐玉河认为，一件成功的纪念品应同时具备三个要素：实用性、审美价值和文化表达能力。“如果产品只有文化特色，却不符合游客需求，就难以获得市场认可；反之，如果产品销量很好，却无法体现其所代表地区的文化特色，同样难以形成独特品牌。”
不过，仅靠少数景区推出几款成功产品，还不足以推动整个行业实现可持续发展，也难以充分释放这一领域的巨大潜力。目前，越南纪念品产业面临着低价进口商品的激烈竞争。同时，具有较高国际知名度和品牌影响力的文化礼品品牌仍然较少。不少产品仍停留在零散手工艺品阶段，缺乏整体设计理念、品牌故事以及专业化销售渠道。
因此，越南亟需构建一个完整的产业生态体系，将创意设计、生产制造、市场营销和品牌推广有机衔接，形成完整的价值链，为文化纪念品走向更广阔的国际市场创造条件。
在这一体系中，文化遗产提供创意源泉，传统工匠传承精湛技艺，设计师则负责将传统文化价值转化为符合现代生活方式的设计语言，而销售平台、旅游目的地及文化机构则成为连接产品与消费者的重要桥梁。
有时候，文化传播正是从游客行李箱中的一件小小纪念品开始。一件设计精巧的手工艺品，或许就是外国朋友认识越南的第一张“文化名片”。当每一件纪念品都承载着值得继续讲述的故事时，越南文化也将以最自然、最富感染力的方式走向世界。（完）