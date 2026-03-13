瑞士驻越大使：越南国会和地方各级人民议会换届选举将确保各项政策有效落实

在越南将于2026年3月15日举行第十六届国会代表和2026—2031年任期地方各级人民议会代表选举之际，瑞士驻越南大使托马斯·加斯（Thomas Gass）已就这一重要政治盛事对越南的重要意义以及对推动越瑞双边关系发展的议会合作前景接受了越通社记者的采访。

人民的信任是发展的核心



在谈到即将举行的国会和地方各级人民议会换届选举时，托马斯·加斯大使强调，这是越南国家发展进程中的一个重要时刻。他表示，此次选举不仅是宪法实施的重要体现，也旨在确保国家和地方层面通过的各项政策在落实过程中始终以人民为中心。



他指出，让公民及时、清晰、易懂地了解这些目标的实施进程，对于凝聚民众支持至关重要，从而确保国家发展努力真正转化为人民生活的切实改善。



托马斯·加斯大使在分享瑞士的经验时认为，尽管两国制度不同，但越瑞两国的共同点在于都认识到公众参与和公众信任在推动成功发展过程中具有核心作用。因此，瑞士希望继续与越南开展合作，支持越南以人民为中心推进治理和经济社会发展。

奠边省多条主要街道上的选举宣传标语。图片来源：越通社



推动双边合作



在表达对越南新一届国会继续推动两国议会外交的信心时，托马斯·加斯大使表示，2026年是越南与瑞士建交55周年（1971年—2026年）。当前，两国伙伴关系日益活跃，不仅体现在政府层面，也通过两国立法机构之间更加紧密的联系不断深化。议会外交已成为加强互信、增进相互了解和促进长期合作的重要渠道。



托马斯·加斯大使大使指出，今年双边关系的重要目标之一是完成越南与欧洲自由贸易联盟（EFTA）四国（瑞士、挪威、冰岛和列支敦士登）之间自由贸易协定（FTA）的谈判。该协定有望显著扩大贸易与投资联系，促进可持续发展，并为双方企业和公民创造更多新机遇。



在此背景下，托马斯·加斯大使强调，国会的参与至关重要，因为任何自由贸易协定都需要各参与国立法机构的有力支持。欧洲自由贸易联盟议会委员会代表团预计将于近期访问越南。他认为，此次访问恰逢其时，将为双方议员增进对彼此优先关切的了解、讨论协定的战略意义，并为尽早完成谈判并推动后续批准进程积聚动力提供良好契机。



托马斯·加斯大使表示相信，越南新一届国会通过履行监督职能并加强与国际伙伴的联系，将为实现这一共同目标作出重要贡献。强有力的议会合作将有助于确保自由贸易协定一旦签署，能够为经济发展和人民生活带来切实利益，同时进一步巩固两国在过去半个多世纪中形成的深厚友谊基础。