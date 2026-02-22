现代生活中的越南三地年饭风味

对越南人而言，春节盛宴仍是文化记忆、民俗习惯与生活哲理中的最完整载体。在现代生活的奔流中，随着生活节奏日益加快，重现并守护传统的春节盛宴，不仅是复刻一道道佳肴，更是一场放慢生活节奏的旅程。在这里，人们得以与记忆共生，与根源连接。然而，越南北、中、南三地的春节盛宴则各有千秋。

在越南三地中，北部的春节年饭最具规范性，且保留着最为浓郁的传统色彩。北方人在筹备年饭时极其讲究形式，对传统菜肴的烹饪过程也十分考究。

在北部的年饭中，最重要的主角当属粽子。无论是在祭坛上、日常餐桌上还是任何宴席中，都少不了它的身影。绿粽子是传统春节的灵魂，它通过人们的灵巧双手，展现了天地之精华。

北方人的年饭非常讲究形式，因此必须备齐咸食、炒菜和汤菜。图自越通社

对于中部地区的人们而言，在新春佳节之际，年饭桌上少不了圆柱形粽子、酸肉和醋渍肉。特别是顺化人，他们的年饭必须有肉团、肉冻、残莱拌鸡丝、顺化扎肉以及白切猪肉等，通常也少不了猪蹄汤。此外，中部地区的春节年饭还备有鱼露浸牛肉或猪肉。中部地区还以“卷”的饮食习惯而闻名，因此中部各省的年饭中绝对少不了米纸和生菜。

中部人的年饭桌上，部分菜肴必不可少，散发出浓郁的越南风味。图自Viettravel

尽管三地春节年饭的陈列方式各异，但它们都承载着缅怀祖先、追寻根源的重大意义。表达了全家团圆、共品传统佳肴的渴望，并共同祈愿新的一年财源广进、安康兴旺。

游客兴致勃勃地在顺化皇宫体验越南春节风情。图自越通社







与北部的寒冷天气截然不同，南部的春节依然伴随着春日的暖阳和微热。此外，南部物产丰富，昔日是移民聚居之地，因此南部的年饭更显丰盛多样，且不像北部那样拘泥于较为繁琐的礼节。

如果说粽子是北部春节的灵魂，那么圆柱形粽子则是南部年饭桌上必不可少的馈赠。南部的圆柱形粽子无论在口味还是色彩上都极其丰富。每一种圆柱形粽子都有着不同的原料搭配、造型与色泽。有的会在糯米中混入椰丝、黑豆、红蓝草、斑斓叶等，从而制作出一锅锅色彩夺目的成品。

南方人春节包圆柱形粽子的传统。图自越通社

此外，南部的春节绝不能缺少一锅越式红烧肉。猪皮扎肉、猪杂、酿猪蹄、鲜腊肠、洋葱拌手撕鸡、酸荞头、荞头拌虾干等也是常见的过年菜。

团圆之春。视频来源：越南国家旅游局



往昔的春节年饭从不草率。那是等待新白糯米、精选柊叶、浸泡豆子，并在红红的炉火旁彻夜守候粽子的漫长过程。这些岁岁年年的重复点滴，构成了熟悉的生命律动。在这里，春节不仅是新旧交替的时时刻刻，更是一场以耐心、仁爱与凝聚力筑就的筹备之旅。如今，当繁忙的工作节奏缩短了春节的时光，传统的年饭愈发显得弥足珍贵——其意义不在于“菜品齐全”，而在于守护那份团圆的精神与深厚的文化底蕴。

近日在河内举办的“团圆春节”研习会完美启迪了这一精神。

该活动不仅是一场美食盛宴，更是一次让食客步入春节文化空间的机会。在这里，民俗、信仰与团圆精神交相辉映。饭桌上的每一道菜都承载着独特的寓意，寄托着对新的一年圆满、安宁与凝聚的期许。

“团圆春节”之旅的特别之处，不仅在于完整复刻了越南三地的春节年饭，更在于它成功地将各地的饮食精华汇聚于首都核心地带。在河内现代生活的律动中，食客依然可在同一空间内品味北、中、南三地的年味，仿佛开启了一场穿越越南的“舌尖上的新春之旅”。每一道菜都化身为“地域大使”，诉说着各地民俗与生活方式的独特故事。

“团圆春节”研习会。组委会供图

能够在河内即时品味各地春节饮食风味，反映了当代生活中的一种积极趋势：即以亲切且生动的方式，将文化遗产融入都市空间。传统的春节年饭不再仅仅沉睡在记忆或书本里，而是通过实际体验被“唤醒”，让品鉴者不仅能享用美味，更能深刻理解、感悟并更加珍惜历经数代人凝聚而成的文化价值。

“团圆春节”年饭。组委会供图 “ “团圆春节”年饭桌以北部熟悉的风味拉开序幕：绿粽子、笋汤、蒸鸡

“团圆春节”年饭桌以北部熟悉的风味拉开序幕：绿粽子、笋汤、蒸鸡——这些虽是质朴的菜肴，却是北部年饭桌上不可或缺的灵魂。穿插其间的则是中部地区优雅的饮食片段。中部饮食正如当地人一样，蕴含着一种沉静而深邃的气息，映射出一片虽饱经风霜却极具文化底蕴的土地。

与此同时，南部的风味则寄托在清热降火的清蒸苦瓜里。在民间观念中，“苦瓜”寓意着旧岁的一切辛苦与艰难都将过去，平安顺遂的新年将到来。淡淡的苦味与清甜的肉馅交织在一起，营造出一种平衡感，正如同南部人民在初春时节那份豪爽、乐观的精神。

当咸鲜滋味齐全，年饭桌便以汇聚三地风情的“五福蜜饯”画上句号。这些蜜饯清甜可口、色泽丰富、五味俱全，再配上一杯清幽的顺化宫廷茶，恰如一段悠长而轻盈的乐章，让年味在舌尖缓缓流淌，余韵悠长。这些风味交相辉映，构筑起一桌圆满的春节年饭——在这里，每一道菜都是一片珍贵的记忆，每一抹余味都是一个动人的故事。最终沉淀在心底的，不仅是舌尖上的美味，更是那份春节近在咫尺、温馨熟悉且丰盈充实的归属感。

守护越南饮食传统是一场漫长而坚韧的旅程。在这条路上，每一道菜肴不仅承载着风味，更承载着历经数代人积淀的记忆与文化之美。这正是我们的目标所在：让越南饮食不会在时间的洪流中湮灭，而是以一种从容、真诚的方式，继续被珍爱、复刻并广为流传。（完）