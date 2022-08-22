玛雅农庄学校位于河内石室县进春乡同桑村，是遵循蒙特梭利教学理念的一所私立越英双语中小学。观摩这所学校是一次有趣的体验，可以目睹学生们在大自然环境上课，把学到的知识应用于实践，以及学习各种生存技能等。

玛雅——儿童教育村 来到占地10多公顷的玛雅农庄学校，看见山腰树林里成排的葵叶顶课室，我们颇感兴趣。据悉，除了教育培训部规定的学科，该校还增设天文学、动植物学、生活实践等，务期培养学生全面发展，充分发挥其天赋资质。

野外生存技能训练。本报记者 越强 摄

为了展开生活实践课，校方设置了一系列作坊，如木工与自动化作坊、手工作坊、草木与农庄作坊、艺术作坊和糕饼作坊等。学生可任选一个心仪的作坊。

玛雅是一所自然开放式的学校，具备促进儿童和谐发展且充满兴趣的教育环境，供学生学习、探索、研究、生产和运动。

玛雅的一天

从河内市中心到学校坐车只需40分钟的时间，玛雅学生每天八小时沉浸在绿色自然的空间里。

小学负责人阮黎庄老师说：“在与大自然零距离的环境里学生们都很开心。他们可以毫无拘束，淳朴天真地表达自己，受到尊重”。阮老师的两个孩子都在这里读书，成绩很好，她对学校的教学环境非常满意。

上午上文化课，下午在作坊工作或者参加生存技能训练、体育和艺术俱乐部活动。

除了由本行专家和助理教师管理的行业实践作坊系统，玛雅还设立计算机、歌剧、阅读等俱乐部，以及娃娃记者编辑室。



在艺术作坊，师生捉紧时间完成作品，为可持续发展展览做准备。本报记者 越强 摄

自动化作坊的实践课。本报记者 越强 摄

学生们在木工和自动化作坊练习机器人组装。本报记者 越强 摄

厨房作坊是学生们学习厨房技能的地方。本报记者 越强 摄

足球、篮球、武术、游泳等运动一应俱全，值得一提的是，生存技能训练居然是一门必修课， 包括游泳和野外生存技能如转移、寻找食物水源、藏身处等。



我们同学生们一起参加了许多课程。在木工与自动化作坊的机器人课，杜进老师指导学生们如何使机器人运作更顺畅。各组学生积极工作并研究利用废料制造机器人的方法。

在手工作坊，学生们与邓秋庄老师讨论改进洗衣篮样品，以为量产做准备。

在糕饼作坊，学生们边聊天边搓面、捏饼、煎炸，品尝香喷喷的奶油薄饼，真是非常吸引人。

在玛雅的下半天，各生产作坊发出的叮当声以及吉他声、歌声、歌剧排练声、恰恰舞步声、武术俱乐部强烈的呼喊声等响成一片，让人惊讶又好奇。