从决议到实践
物流中心带来巨大的发展动力
建设现代化、绿色与智能的物流中心有望成为推动越南更深层次参与区域及全球供应链的新引擎。
关键环节
凭借2025年货物进出口总额创下超9300亿美元的纪录，以及目前已覆盖全球的自由贸易协定（FTA）网络，越南正迎来从“货物中转点”向“供应链组织点”转型蜕变的重大机遇。
越南工贸部进出口局高级专员裴伯严认为，《至2030年物流服务发展提案及2050年愿景》已开启了一个全新的发展阶段。在这一阶段中，物流不仅是一项辅助性服务业，还成为国家竞争力的战略性组成部分。如果该战略中的各项内容得到同步推进落实，越南完全有望成为东盟地区物流系统中的重要一环，并逐步更深层次地参与到全球物流网络之中。
越南工贸部在未来的物流发展导向中将不再进行分散化发展，而是明确划分层级，形成国家级、区域级、地方级物流中心以及专业物流中心和集货点。这种分层布局不仅能避免重复投资或开发运营效率低下的现象，同时还能打造出规模够大的枢纽，从而与区域及全球的物流链对接。
绿色与智能物流带来的机遇
“如果能够按照绿色、智能、分层以及互联互通的方向，发展现代化的物流中心网络体系，将对提升国家竞争力产生巨大的推动作用”，越南国内市场管理与发展局副局长裴阮英俊如此强调。