物流中心带来巨大的发展动力

越南工贸部进出口局高级专员裴伯严认为，《至2030年物流服务发展提案及2050年愿景》已开启了一个全新的发展阶段。在这一阶段中，物流不仅是一项辅助性服务业，还成为国家竞争力的战略性组成部分。如果该战略中的各项内容得到同步推进落实，越南完全有望成为东盟地区物流系统中的重要一环，并逐步更深层次地参与到全球物流网络之中。



越南工贸部在未来的物流发展导向中将不再进行分散化发展，而是明确划分层级，形成国家级、区域级、地方级物流中心以及专业物流中心和集货点。这种分层布局不仅能避免重复投资或开发运营效率低下的现象，同时还能打造出规模够大的枢纽，从而与区域及全球的物流链对接。



绿色与智能物流带来的机遇



“如果能够按照绿色、智能、分层以及互联互通的方向，发展现代化的物流中心网络体系，将对提升国家竞争力产生巨大的推动作用”，越南国内市场管理与发展局副局长裴阮英俊如此强调。

从企业的角度来看，SLP越南公司部门负责人兼对外事务总监阮黎恒表示，发展物流中心和绿色物流正被视为必然趋势。越南企业如果主动投资或与现代化绿色物流基础设施开发商同行，同时进行技术转型，完全有机会实现强劲突破。首先，企业可以更深层次地参与供应链管理，逐步摆脱低价竞争，进而走向依靠服务质量、速度以及满足国际标准能力的核心竞争。

与此同时，企业也有机会服务于更广阔的市场，涵盖电子商务、冷链物流或快递等众多正在强劲增长的领域。此外，绿色投资导向还将帮助企业在投资者和银行目光中更具吸引力，从而更容易吸引金融资源以谋求自身发展。（完）