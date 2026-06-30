Báo Ảnh Việt Nam

从决议到实践

物流中心带来巨大的发展动力

《至2030年物流服务发展提案及2050年愿景》旨在实现可持续、高效、高附加值以及具备良好竞争力的发展目标，充分发挥越南在全球供应链中的优势。其中，核心重点是依托海港体系、联运铁路、口岸及多式联运基础设施，形成规模化、现代化的物流中心，进而降低成本、优化供应链，并提高越南商品的竞争力。

建设现代化、绿色与智能的物流中心有望成为推动越南更深层次参与区域及全球供应链的新引擎。

关键环节

凭借2025年货物进出口总额创下超9300亿美元的纪录，以及目前已覆盖全球的自由贸易协定（FTA）网络，越南正迎来从“货物中转点”向“供应链组织点”转型蜕变的重大机遇。

越南工贸部进出口局高级专员裴伯严认为，《至2030年物流服务发展提案及2050年愿景》已开启了一个全新的发展阶段。在这一阶段中，物流不仅是一项辅助性服务业，还成为国家竞争力的战略性组成部分。如果该战略中的各项内容得到同步推进落实，越南完全有望成为东盟地区物流系统中的重要一环，并逐步更深层次地参与到全球物流网络之中。

越南工贸部在未来的物流发展导向中将不再进行分散化发展，而是明确划分层级，形成国家级、区域级、地方级物流中心以及专业物流中心和集货点。这种分层布局不仅能避免重复投资或开发运营效率低下的现象，同时还能打造出规模够大的枢纽，从而与区域及全球的物流链对接。

绿色与智能物流带来的机遇

“如果能够按照绿色、智能、分层以及互联互通的方向，发展现代化的物流中心网络体系，将对提升国家竞争力产生巨大的推动作用”，越南国内市场管理与发展局副局长裴阮英俊如此强调。



从企业的角度来看，SLP越南公司部门负责人兼对外事务总监阮黎恒表示，发展物流中心和绿色物流正被视为必然趋势。越南企业如果主动投资或与现代化绿色物流基础设施开发商同行，同时进行技术转型，完全有机会实现强劲突破。首先，企业可以更深层次地参与供应链管理，逐步摆脱低价竞争，进而走向依靠服务质量、速度以及满足国际标准能力的核心竞争。

与此同时，企业也有机会服务于更广阔的市场，涵盖电子商务、冷链物流或快递等众多正在强劲增长的领域。此外，绿色投资导向还将帮助企业在投资者和银行目光中更具吸引力，从而更容易吸引金融资源以谋求自身发展。（完）

越南画报/越通社

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