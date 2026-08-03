热土的魅力：一位中国投资者在越南的“无悔”之旅（第二期）

跨越国界的人与人之间的信任与情谊，并非一朝一夕建立起来的，而是在无数平凡的日常里悄然生长。在顺城，对于以陈l列斌先生为代表的中国投资者而言，最打动人心的往往并非宏大的政策，而是沉淀在日常里的人情味。在八年的相处中，善意得到了最珍重的回应，信任在细碎的日常中悄然生根。于细微处见真情，这正是外国投资者能够在这片热土安心扎根、长久发展的真正底气。

带着对“小农国家”的初始偏见来到越南，如今已年过半百的中国陶瓷企业家陈列斌先生未曾料到，北宁省顺城这片充满勃勃生机的热土，会彻底改变自己的认知与人生观。从最初纯粹寻找商业上的“地利”，到被当地人民的“人和”与真情深度打动，扎根八载，他在这片土地上的所获与所感，早已与越南的发展脉搏同频共振——这不仅是经济利益的交融，更是信任、感恩与携手共创未来的心声共鸣。

细微处的朴实与真诚

在顺城扎根的八年里，让陈先生印象最深的，并不是一张张商业合同，而是一次次来自当地民众的用餐邀请。他坦诚地分享道：“因为我是个外国人，当地人很想邀请我去家里做客，而我也非常愿意去越南朋友家做客。”

围坐在铺在地板上的草席上用餐——越南朴实而充满热情的食俗，也是陈先生深刻体会当地人细致与真诚的地方。图自越通社

围坐在铺在地板上的草席上进餐，是与中国饮食习惯截然不同的当地特色，但这也成了陈先生最能直观体会到越南人细腻与热情的地方。得知远道而来的中国客人不习惯在地上盘腿而坐，主人家总是会贴心地在草席旁为他准备一把舒适的木椅，并主动将美味的菜肴夹到他面前。

用餐结束后，在一杯清香绿茶的余温中，主人慢条斯理地向他讲解越南的茶文化，还兴致勃勃地指着客厅里挂着的那幅写着“家庭平安”的汉字书法。哪怕语言尚有障碍，但在那个朴素的空间里，想要沟通与理解的诚意，迅速拉近了彼此的距离。

陈先生兴致勃勃地分享他在顺城亲历的那些平凡而温情的日常故事。图自越通社

陈先生由衷感叹道：“他们很想让我感受到越南的文化和越南人民的温暖。这些事让我深刻认识了什么叫越南，什么叫越南家庭——善良、好客、好学、乐意交流、开放而不封闭。”

刚开始时，陈先生和当地朋友主要靠手势和翻译软件交流。但最令人欣喜的变化，是双方都在主动走进对方的世界：陈先生开始学习越南语，而顺城的人们也热情地学起了中文。

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“甚至菜市场里卖菜的大姐，都能用简单的中文和我交流了，问我想买什么、买多少！”陈先生高兴地回忆道。

正是这些日常生活的片段，勾勒出了他眼中完整的越南人形象：善良、开朗、富有包容心且乐于学习。

顺城愗楼（Luy Lâu）文化中心。

八年来，陈先生不仅在这里建厂立业，更在这片充满包容与善意的热土上扎下了信任之根。

屋檐下的情谊

如果说社会上的热情打响了第一印象，那么在顺城的日常生活，则给来到这里的中国投资者带来了沉淀在心底的安宁与信任。这其中，便有陈先生、他的中方同事与年逾六旬的房东刘先生之间的故事。

房东刘先生细心修剪小院外的绿植。正是这片绿意盎然、温馨如家的环境，让远道而来的中国朋友感受到沉淀在心底的安宁与信任。图自越通社

起初，刘先生心里有些犹豫。他担心自己那栋已有些年头的老房子条件不够好，会让外国客人住得不舒服。然而，陈先生温和、礼貌的举止，很快便打消了他的顾虑。陈先生和他的中方团队并没有刻意去寻找条件更好、更现代的住所，反而格外喜欢这里宽敞的院落、满园的绿树，以及紧邻工厂和公司的便利。

为了让中国朋友住得舒适，房东刘先生特意聘请工人重新翻修、刷漆房屋。（人物供图）



更重要的是，他们珍惜房东刘先生待人真诚、朴实的情谊。陈先生曾真诚地对刘先生说过一句让这位六旬老房东至今动容、铭记于心的话：“住在这里，感觉就像住在大哥家一样温暖。”

这份真情得到了最好的回应。刘先生重新修缮了房屋，装上了新的空调和热水器，像一位兄长为即将归家的弟弟收拾房间一样，事无巨细地准备着一切。

房东刘先生开心抱起小狗拍照，发给远在中国的主人，好让中国朋友能够彻底安心过年。（人物供图）

房东与几位中国朋友之间的情谊，正是在这些细碎却真实的日常中一点一点积累起来的。

去年春节前，其中一位中国租客因回国过年，把小狗托付给刘先生照料。刘先生欣然答应，每天细心准备狗粮，还拍下小狗的视频和照片，通过 Zalo 发给远在中国过年的主人，让他能够安心与家人团聚。

那只小狗一看到刘先生，就兴奋地摇着尾巴跑过来，围着他转个不停，仿佛早已把这位越南房东当成了自己的主人。不仅如此，他还趁着空档收拾花园、拔除杂草、冲洗院子。他希望当外国朋友重返工作岗位时，迎面而来的是一个干净、温馨、如同回家一般的环境。

为了回应这份珍重的善意，每逢春节或中秋团圆之际，陈先生都会特意从家乡带回白酒和月饼送给刘先生。在袅袅茶香中，不同国籍的朋友无需过多客套，只是真诚地为彼此的生活与事业送上最美好的祝愿。

陈先生从中国带来的白酒空瓶，被房东刘先生整齐地珍藏在木柜上，折射出深厚的越中邻里情谊。图自越通社

直到今天，陈先生送给的酒瓶仍整整齐齐地摆放在刘先生家的木柜上，他偶尔还会拿起抹布，细细擦拭。酒早已饮尽，但那份情谊，却随着岁月愈发醇厚，始终未曾褪色。

在刘先生的客厅里，陈先生与被自己视为兄长一般的房东刘先生在“家和万事兴”横幅下合影。跨越国界的情谊，在平凡的日常里悄然生长。（人物供图）

