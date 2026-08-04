热土的魅力：一位中国投资者在越南的“无悔”之旅（第三期）

初到越南，陈列斌先生用来形容这里的三个词是“小农、悠闲、幸福”；八年过去，这三个词变成了“发展、开放、幸福”。八载岁月流转，变的是蓬勃发展的气象，不变的是人们脸上的幸福感。最让他欣慰的，并非越南经济奔跑的速度有多快，而是当地人的幸福感从未减退。正是看到了这样一个充满活力的越南，他心生念想：不仅要在此生活，更要做点什么，让更多人与这片土地产生连接。

​ 带着对“小农国家”的初始偏见来到越南，如今已年过半百的中国陶瓷企业家陈列斌先生未曾料到，北宁省顺城这片充满勃勃生机的热土，会彻底改变自己的认知与人生观。从最初纯粹寻找商业上的“地利”，到被当地人民的“人和”与真情深度打动，扎根八载，他在这片土地上的所获与所感，早已与越南的发展脉搏同频共振——这不仅是经济利益的交融，更是信任、感恩与携手共创未来的心声共鸣。



以心相交，做一座连接两国的“小小桥梁”

​

​ “作为一个普通人，我力量有限，但我还是想做一个小小的桥梁，让中国和越南连接，更多了解，更多接触。这是我想做的，也正在做的事情。” 陈列斌先生

扎根顺城八年，陈先生在日常工作中感受着这片热土的蓬勃发展与温暖人情。 越通社记者 摄

支撑着这份“桥梁”使命感的，是他对两片土地平等而深厚的认同：

“中国和越南对我来说是一样的。我不会因为中国是我的祖国就重一些、轻一点越南，不会。”

在深刻扎根顺城后，在他心里，中国与越南已逐渐化为一座平衡的天平。两者没有轻重之分——家人随时可来，自己随时可往。

陈先生与房东刘先生亲密合影。跨越国界的真诚与尊重，让彼此成为了相知相信任的挚友。（人物供图）

正因如此，每当回到中国，越南总会成为他与亲友谈论的主题。他乐此不疲地带家人朋友来越南品尝美食、感悟文化，也随时欢迎越南朋友前往中国走走——在他看来，真正的理解必须是“双向奔赴”。



越中两国山水相连，但在历史背景与生活习惯上难免存在差异。在他看来，相处之道不在于强求消弭差异，而在于坦然承认与尊重。

“中国人来到越南生活和工作，首先要遵守法律，尊重民风民俗与本土文化。唯有建立在尊重的基础上，才能赢得当地民众最真诚的欢迎。”陈先生坦言。

陈先生与中越员工在新年之际合影留念。共享节日的喜悦与温馨，是跨文化沟通最直观的体现。（人物供图）

而超越隔阂的钥匙，正是沟通。人与人之间的误解，大多源于缺少坐下来倾听的机会。他特别强调：“其实有些沟通比什么都重要。有些时候，我们不能争论，完全是沟通。”

这种沟通，最直观的体现便是语言的相通。当看到中国人开始学越南语、越南人积极学中文时，他总会心生喜悦——语言不仅是交际工具，更是迈入彼此精神世界最快捷的桥梁。

正是这种“以尊重为前提、以沟通为桥梁、以语言为纽带”的良性互动，不仅拉近了中越两国人民的距离，也为双方合作奠定了更加坚实的民意基础。 中国投资者带来资金、技术与经验，越南劳动者展现出勤劳、团结与好学的品质。当两国的优势在相互理解中碰撞交融，合作才真正迸发出源源不断的活力与意义。

在陈先生公司的生产车间里，越南员工正勤劳作业。当两国的优势在相互理解中碰撞交融，合作才真正迸发出活力与意义。（人物供图）

陈先生连接两国的愿望，还生动地体现在他和湖南同乡李念华先生合开的“顺城-中国饭店”的餐桌上。在顺城三号工业园区经营电线企业的李念华，来到这里创业已有八年。当初由于吃不惯本地饭菜，为了能吃上一口地道的家乡味，他便与陈先生合开了这家饭店。没想到，这里不仅成了中国同乡的温馨驿站，也吸引了想体验中国美食的本地居民。

陈先生、李念华先生与饭店员工在“顺城·中国饭店”门前合影。这家饭店不仅是同乡的温馨驿站，也成为了促进中越文化交流的“小桥梁”。（人物供图/越通社记者 摄）

两位老板格外珍视这份来自本地人的好奇与信任。他们特意嘱咐后厨灵活调整，少油减辣，顺应越南顾客的口味；菜单里还增加了清淡的菜式，让越南家庭里的老人和孩子都能吃得舒心。

这种来自后厨的细心，让小小的餐桌成了自然的文化交汇点。看着越南一家人围坐在餐桌前，两位老板心里有着特殊的欣喜。

​“我非常高兴。不是因为他们来饭店消费，而是他们带家人、带小孩来了解和体验中国饮食文化。”陈先生说。

在“顺城·中国饭店”里，越南小朋友开心玩耍，接过两位老板送上的红包与祝福。这种日常里自然而温馨的互动，让美食成为了连接两国民心的纽带。越通社记者 摄



​

​顺城-中国饭店不仅成了中国同乡的温馨驿站，也吸引了想体验中国美食的本地居民。图自人物供图/越通社

​

而对于李念华来说， 吃不惯本地菜不过是生活里的微小插曲，丝毫阻挡不了他在这片土地扎根的脚步。真正留住他的，除了他企业的良好发展，是当地人的热情友善，以及安宁宜居的生活环境。

李念华先生高兴地展示在越南当地游玩的照片。充满热情的民风与安宁的环境，让他对这片土地产生了深厚的归属感。图自越通社



李念华先生的妻子与儿子在下龙湾旅游。将家人接到越南生活，是他在这片热土扎根安居的最关键一步。（人物供图）

正是这份踏实与安心，让他把妻子和儿子都接到了越南，还让儿子学习越南语。事业顺遂，生活安稳，在可预见的将来，他压根还没考虑过回国的打算。 李先生满脸笑意，半开玩笑半认真地许下一个幽默而真诚的愿望：“如果儿子能娶个越南媳妇，我就在这儿建套房子，不回国了。”

​

​

餐桌上的交流只是一个缩影，陈先生的思考并未止步于此。他还有一个更大的设想：在北宁成立一个“中越文化交流中心”，推动两国民众进行更深度的互动。

谈及这个规划，陈先生谦逊地表示：“可是我的底蕴还不够。”

笔塔（Bút Tháp）寺又称宁福寺——北宁省顺城著名的文化象征之一。图自因特网



他坦言，自己还需要不断学习与积累，更深刻地理解两国的文化精髓。在他看来，想架起一座稳固的桥梁，首先必须深刻理解两岸的土壤。

这份谦逊体现了一种严谨而负责任的态度。也许中越文化交流中心的建设尚需时日，但像陈先生、李念华这样的投资者，已凭日常的真诚与深情，在顺城的土地上砌下了坚实的第一块砖。

蓬勃生机，与“我们越南”共享发展与幸福

近十年来，能够亲历、见证并共享顺城乃至全越南日新月异的发展成果，陈先生深感自己是幸运的。在他眼中，新的工业园区接连涌现，道路愈发宽阔，桥梁拔地而起；无论是城市还是乡村，面貌都是一天一个样，人民的生活水平也一天比一天好。

​

​

“其实，越南是一个很神奇的土地。” 陈先生感叹说

在他看来，这种“神奇”并不单单在于经济增长的速度，而在于越南在快速推进工业化、现代化、全球化的同时，依然保留着那份悠然自得的生活节奏。在这里，水稻种植、农牧养殖与传统手工艺依然代代相传，历史悠久、底蕴深厚的民族传统文化之美不仅得到了妥善保护，也在日常生活中不断发扬。

​

从欢腾的泾阳王庙会（Lễ hội đền Kinh Dương Vương），到官贺民歌（Dân ca quan họ）与东湖民间画（Tranh dân gian Đông Hồ）的代代相传，北宁京北地区深厚的文化底蕴正得到妥善保护与发扬。图自越通社



“越南把文明和传统和谐共存，不会因为传统而把文明拉低，也不因为有文明而把传统消灭。”

这绝非客套的赞美，而是一位长年在此生活、日日观察这片土地变迁的观察者的客观感受。 这种勃勃生机，也体现在越南年轻一代——国家的未来身上。他们勤奋努力，拥抱科技，勇于展现自我。陈先生注意到，许多年轻人白天认真工作，晚上又赶去外语中心学习；街头随处可见的外语培训班，正是他们努力学习、不断提升自己的缩影。在他眼中，这不仅是一个蓬勃向上社会的体现，更是越南日益自信地迈向世界舞台的标志。

“越南年轻人张开双臂、拥抱世界。他们都在展现自己的优秀，同时也在学习别人的优点。” 他坚信，未来的越南将更加繁荣、开放与包容，因为“黄金发展期才刚刚开始”。他期待能在这条道路上与越南同频共振，见证越南朝着成为高收入国家的目标稳步迈进。同时，他也寄望自己的企业能随之不断壮大，生产出更多受市场认可的产品，为当地提供更多优质的就业岗位，让员工和周边民众的生活越过越红火。

“在越南，我是一个投资者，是一个经历者，也是一个见证者。我愿意与我们越南共同发展、共同进步、共同幸福。”

话音刚落，他发出豪爽而满足的笑声。细心的人会发现，他口中说的是“我们越南”，而不是带着客套味的“你们越南”。一字之差，尽显潜意识里早已融为一体的深情与认同。或许，在这片土地扎根多年后，他收获最珍贵的，不仅是事业发展的契机，更是那种融入这片深爱土地的归属感。

当被问这些年在顺城生活对他人生的意义时，陈先生沉思了几秒，缓缓说道：“人生的意义不在于生活的长度，不在于能活多久，而在于生活的宽度。来到这个世界，我们看见了什么，又做了什么。”

对他来说，在越南这段经历丰富了自己的人生，也成为生命阅历中一份重要的补充，让自己的人生更加完整，“不再留有缺憾”......

北宁省顺城现代化的城市与交通面貌。近十年来，这片土地日新月异的发展让许多在此深耕的中国投资者充满信心。越通社记者 摄



回首在顺城扎根的近十年岁月，陈先生的历程绝不仅限于成功的投资，或是见证越南崛起的高光时刻。这更是一段融入当地生活、感受人情温暖的旅程。在这片曾经陌生的土地上，他找到了内心的安稳、读懂了幸福的真谛，也找到了长久相伴的归宿。

更难能可贵的是，他将这份深深的依恋化作了一种自我赋予的使命与责任。他愿继续做一座“小小的民间桥梁”，让两国人民在相知相亲中实现真正的“双向奔赴”。

回望来时路，展望新未来，陈先生的眼神里满是恬淡与从容，语调坚定而深情：

“我没有后悔过！我无悔入 越南 ！ ”

​

（完）