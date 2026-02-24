清化省：数万游客涌入努庙—仙庵景区

每逢农历正月初九，清化省新宁、中政和茂林三乡政府会联合举办努庙—仙庵（Đền Nưa - Am Tiên）庙会开庙仪式，并在哦山顶的神圣穴道位置举行祭拜天地的“开天门”仪式。

每逢农历正月初九，清化省新宁、中政和茂林三乡政府会联合举办努庙—仙庵（Đền Nưa - Am Tiên）庙会开庙仪式，并在哦山顶的神圣穴道位置举行祭拜天地的“开天门”仪式。在丙午年春节假期期间，国家级历史文化遗迹和名胜——赵妪起义遗址区（包括努山、努庙、仙庵）接待游客量激增，达1.8万人次前来进香、游览。

四面八方游客涌入努庙—仙庵景区。图自越通社

国家级历史文化遗迹和名胜——赵妪起义遗址区位于清化省新宁、中政和茂林三乡，与民族英雄赵氏贞于公元248年发动的起义紧密相连。



2009年3月27日，越南文化体育旅游部部长签署第1215号决定，将努山赵妪起义遗址区（包括哦山、哦山庙和仙洞）认定为历史文化遗迹和名胜。



2026年1月初，清化省人民委员会颁布了全面管理、保护、开发及弘扬国家级历史文化遗迹和名胜——赵妪起义遗址区（包括努山、努庙、仙庵）价值的计划。



太阳集团（Sun Group）正在仙庵区域实施一项名为“仙庵传奇”的精神旅游及历史遗迹综合体项目。整个“仙庵传奇”项目预计于2027-2030年期间完成，其中预计将于2027年将索道投入运营。（完）