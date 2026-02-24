文化
清化省：数万游客涌入努庙—仙庵景区
每逢农历正月初九，清化省新宁、中政和茂林三乡政府会联合举办努庙—仙庵（Đền Nưa - Am Tiên）庙会开庙仪式，并在哦山顶的神圣穴道位置举行祭拜天地的“开天门”仪式。在丙午年春节假期期间，国家级历史文化遗迹和名胜——赵妪起义遗址区（包括努山、努庙、仙庵）接待游客量激增，达1.8万人次前来进香、游览。
2月23日上午（即农历正月初七），尽管天气微寒且伴有小雨，但自清晨起，前往努庙—仙庵的人流便络绎不绝，愈显拥挤。在主庙区、神圣穴道、仙井及周边遗迹处，民众与游客的进香、瞻仰活动秩序井然，庄严肃穆，未现拥挤现象。
胡朝城遗产及清化省重点遗迹管理委员会副主任郑友英表示，自2025年12月底正式接收并全面直接管理赵妪起义（赵夫人）国家级历史文化遗迹和名胜后，管委会已对遗迹空间进行重新规划，修缮景观，并重新安排了游客运输及服务活动。过去所有影响美观的临时摊位、餐馆和棚屋已被全部拆除，取而代之的是开阔的空间，确保了这个清化省重点精神遗迹的庄严肃穆。
管委会已制定并颁布了关于2026年春节期间及庙会期间的活动组织、服务经营、车辆保管、安全秩序保障的方案，旨在同步、切合实际地服务参观游客。
为解决交通拥堵问题，管委会已协同新宁乡规划了两个集中停车场，并在努山山脚至仙庵之间设置游客接送车辆停靠点。特别是，规定严禁私家车上至仙庵山顶，以缓解交通压力。
国家级历史文化遗迹和名胜——赵妪起义遗址区位于清化省新宁、中政和茂林三乡，与民族英雄赵氏贞于公元248年发动的起义紧密相连。
2009年3月27日，越南文化体育旅游部部长签署第1215号决定，将努山赵妪起义遗址区（包括哦山、哦山庙和仙洞）认定为历史文化遗迹和名胜。
2026年1月初，清化省人民委员会颁布了全面管理、保护、开发及弘扬国家级历史文化遗迹和名胜——赵妪起义遗址区（包括努山、努庙、仙庵）价值的计划。
太阳集团（Sun Group）正在仙庵区域实施一项名为“仙庵传奇”的精神旅游及历史遗迹综合体项目。整个“仙庵传奇”项目预计于2027-2030年期间完成，其中预计将于2027年将索道投入运营。（完）