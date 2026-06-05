清化省文旅融合发展的新路径

在文化遗产保护与文旅融合发展的双重趋势下，清化省凭借其丰富的祠庙与圣母府资源，成为承载人类非物质文化遗产代表作——“越南三府圣母信仰实践”的核心目的地之一。坚持守住遗产根脉并深挖文旅资源，正为当地拓宽经济社会发展新空间。

清化省各处祠庙和圣母府所散发的传统信仰魅力，正吸引着海内外游客纷至沓来，在传统节日期间尤甚。与此同时，客流量的激增也倒逼该省遗产管理系统进行全面升级。

立足理论与实践基础，多项同步解决预案应运而生。越南传统文化与建筑工程应用研究院领导代表强调，清化省亟需依据《文化遗产法》进一步健全遗迹管理机制，厘清各遗迹管理委员会的主体责任，坚决依法严厉打击一切歪曲民族文化价值的行为。

相关研究人员建议，应积极引导文明祭祀，限制过度焚烧冥币与随意抛撒钱财等行为，坚决遏制借迷信宣判之名敛财、牟取私利等行业乱象；同时，应紧跟国家政策导向，探索建立针对信仰实践群体的社区自治管理模式。在业务层面，须全面收集、编纂唱文曲目并结集出版，定期举办朝文唱文化节，以此保护并精炼传统文化精髓。