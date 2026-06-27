海滨旅游产品丰富多样 大力吸引暑期游客

为吸引2026年暑期旅游旺季游客，胡志明市沿海地区纷纷举办丰富多彩的文化活动和海上体育赛事，并推出一系列特色旅游产品和服务。除不断提升服务质量外，当地政府还周密部署社会治安、住宿管理和食品安全等保障措施，确保顺利迎接暑期大幅增长的游客。

2026年暑期，头顿坊将举办PVD Run、“稳步共创未来”长跑赛、VnExpress Vung Tau Marathon（头顿马拉松）以及Vung Tau City Trail（头顿城市越野赛）等多项大型海上体育活动。当地政府将这些活动确定为实施“2026年头顿水上摩托艇赛事计划”的重点内容，旨在打造新的海上体育品牌，并结合开展儿童游泳普及和防溺水宣传活动。

头顿Sun World综合体内的Aqua Adventure水上乐园。图自越通社



为给游客提供最佳旅游环境，当地政府已采取多项措施，加强住宿管理、食品安全检查，并增派力量维护海滩及公共区域的治安秩序。头顿坊人民委员会主席武鸿舜表示，当地正集中资源吸引具有战略意义的大型旅游投资项目和活动，吸引更多国内外游客。通过举办大型文化、体育和旅游活动，头顿坊致力打造具有区域乃至国际影响力的海洋文化、美食节庆品牌，建设充满活力、体验丰富的旅游目的地。



头顿海滩。图自越通社

除白天活动外，当地还大力发展夜间娱乐和夜间经济，不断丰富游客体验。其中，每周五、周六晚20时在福胜坊Sun World头顿水上乐园举行的高空烟花表演成为一大亮点，并配套激情音乐演出和滨海美食晚宴。Sun World头顿水上乐园总经理阮氏庆玲表示，企业正不断提升游客体验，努力将园区打造成为国内外游客到访头顿海滨时不可错过的旅游目的地。



在胡潭乡，当地不断推出创新暑期旅游产品和服务，以增强竞争力、吸引更多游客。The Grand Hồ Tràm度假区总经理沃尔特·鲍尔（Walt Power）表示，今年暑期，游客将在这里体验到高品质服务，包括全新活动、全新场地以及更多精彩体验。目前，度假区已推出周末越南及国际歌手演唱会、综合格斗（MMA）赛事和匹克球（Pickleball）比赛等丰富活动。



在丰富多彩的娱乐活动之外，生态自然探索旅游也成为2026年夏季胡志明市海滨旅游的一大特色。在昆岛特别行政区，“保护自然——与海龟同行”体验之旅正成为热门旅游产品。在昆岛国家公园管理委员会护林员的带领下，游客可前往七边岛（Hòn Bảy Cạnh）、槟榔岛（Hòn Cau）、才岛（Hòn Tài）等小岛，亲身参与夜间海龟保护工作，见证母海龟产卵、协助将龟卵转移至安全孵化区，并放归幼龟重返大海。



通过将现代化暑期旅游产品与本土文化、生态价值有机结合，胡志明市沿海各地正努力为游客打造独具特色、令人难忘的2026年夏季旅游体验。（完）