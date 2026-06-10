泰国总理阿努廷·参威拉军结束对越南的正式访问并出席2026年东盟未来论坛之行

6月9日傍晚，泰王国总理阿努廷·参威拉军（Anutin Charnvirakul）离开河内，圆满结束对越南进行正式访问并出席第三届东盟未来论坛。

访问越南并出席东盟未来论坛期间，阿努廷·参威拉军偕夫人一行前往胡志明主席陵敬献花圈并瞻仰胡志明主席遗容；前往位于河内北山路的英雄烈士纪念碑敬献花圈。

越南政府总理黎明兴与泰王国总理阿努廷·参威拉军。图片来源：越通社

双方承诺扩大农业合作，保障粮食安全，并加强科技、人工智能、数字化转型、数字经济、绿色经济、公平能源转型和创新等新兴领域合作。



在出席东盟未来论坛开幕式并发表讲话时，阿努廷·参威拉军强调，由东盟主导的各项机制已经充分证明其在构建平等合作空间、维护战略平衡方面的独特成效。东盟应坚定保持这一战略定位，以更好适应国际环境的变化。



访问期间，泰国总理夫人塔南农·尼拉密（Thananon Niramit）与越南政府总理夫人陶氏碧水、老挝总理夫人万达拉·西潘敦（Vandara Siphandone）以及柬埔寨总理夫人碧·查莫妮（Pich Chamony）在河内文庙—国子监共同参加文化交流活动。（完）