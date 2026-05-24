“泥腿子发明家”与走向世界的渴望

在海防市新岐乡（原海阳省四岐县）微风吹拂的田野间，范文哈（Phạm Văn Hát）先生的“哈发明家”名字早已成为当地农家智慧与坚韧毅力的代名词。他虽无工程师文凭，学历是初中肄业（初中二年级），但这位生于1972年的农民却撼动了整个农业机械界。

他被誉为越南制造（Made in Vietnam）“播种机器人”的“亲生父亲”，其产品已远销全球15个国家。此外，他还研发出数十种独特的机械设备，解放了数十万农民的劳动力。

2010年，范文哈决定前往以色列，当一名普通的合同劳工，挣钱偿还债务。在犹太人的土地上，他的日常工作是为蔬菜农场翻整土地和施肥。在仔细观察了东家的拖拉机后，他提议为东家在拖拉机后座加装一台自动施肥机，能替代20名工人的工作。

仅仅经过三天三夜废寝忘食的挑灯夜战，范文哈制造出第一台施肥机。投入运营后，这台施肥机带来的效果更是令人惊叹，它生产力甚至相当于近 40 名体力劳动者的工作量。从那一刻起，这位越南农民被他的以色列雇主当作高级工程师对待。他免除了农活，并搬进了有空调的办公室，专门从事机械研发与改良。他的薪水翻了2.5倍，获得了1万美元的奖金，以色列方甚至主动为他多项发明申请了专利保护。

2012年，正值在以色列的事业如日中天之际，范文哈却出人意料地决定回国。

我想，在异国他乡当一辈子打工人是致不了富的。更重要的是，我的智慧应该首先为我们国家的老百姓服务。 范文哈

回国后，真正让他一炮走红的第一个产品是“播种机器人”。谈及这款骄傲之作，范文哈说：“从国外进口的机器需要6个芯片、8个继电器和笨重的空压机，耗电量高达6个千瓦，售价超过1亿越盾。而我研发的机器不使用任何一块芯片，采用纯机械传动，耗电仅为400瓦。它的播种精准度几近完美，售价却只有3000万到3500万越盾。更重要的是它皮实耐用，乡亲们把它扔在田间地头日晒雨淋两三年，拉出来加点润滑油，照样运转自如。”

凭借这种极简与高效， “播种机器人”已销往世界15个国家，成功征服了日本、美国、加拿大、德国和新西兰等最苛刻的国际市场。

凭着敏锐眼光，范文哈随后连续研发与制造，改良了有关农林渔业等60多种机械设备。如今，他创立的哈发明有限责任公司已为当地许多劳动者提供就业就会，成为孕育创意的地方。

在研发中，他始终秉持“极简、高效、廉价、耐用” 的四大核心标准。得益于此，“哈发明”品牌的机械价格仅为国外同类产品的十分之一至三分之一，却成为了田间地头最得力的农具，深受全国人民的信赖，并赢得了无数国内外技术创新奖项。

特别是，他新研发与制造的“高层建筑逃生救援设备” 打破了楼层高度限制，无论是老人、小孩还是残疾人都能轻松地使用。值得注意的是，救援能力令人印象深刻：在对 5 层楼模型进行的测试中，该系统能够在短短1分26秒内将30人安全、平稳地送达地面。

他的发明还获得日本和中国伙伴的高度评价。甚至中国某大型集团提出以 300 亿越盾的价格购买他设计和技术版权。但他拒绝了。他希望这项设备首先要保护的是越南人。同时，他想向世界证明，越南人的智慧和创造力绝不亚于任何一个国家。